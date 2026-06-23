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Numerology Prediction 9: फाइनेंशियल एक्टिवनेश से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति!

आज के दिन का अंक है 3 है और मूलांक 9 जो मंगल और बृहस्पति की ऊर्जा से आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज आपकी अतिरिक्त सक्रियता और जिम्मेदारी से जीवन में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. आईए जानते हैं कि मूलांक 9 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology Prediction 9: फाइनेंशियल एक्टिवनेश से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति!
मूलांक 9: करियर में उन्नति के बनेंगे योग

Personality Number 9 / मूलांक 9: किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आज आपकी मजबूत इच्छा शक्ति और कॉन्फिडेंस से जटिल से जटिल कार्यों में सफलता मिलेगी. नए प्रोजेक्ट अथवा व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप काफी उत्साहित रहेंगे. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर: आज आपके नैना लेने की क्षमता और कार्य करने की सहेली काफी बेहतर रहेगी. आपका प्रमोशन हो सकता है या कोई कठिन टास्क आपके अधिकारियों के द्वारा आपको दिया जा सकता है. आज आप अपने बेहतर प्रबंधन से किसी भी कार्य को आसानी से कर देंगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज के दिन पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं. ज्यादा जल्दबाजी और हड़बड़ाहट आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है. मैं अगर साइन शुरू करने के लिए आज का दिन बेहतर है आपके अतिरिक्त आत्मविश्वास और सक्रियता से आज व्यवसाय में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

Finance / फाइनेंस: आज आपको आर्थिक स्थिति में मजबूती प्राप्त हो सकती है.फाइनेंशियल एक्टिविटी में आज बढ़ोतरी हो सकती है. आज आप अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करें. आज अपने खर्चों को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें. प्रॉपर्टी या किसी अन्य कार्य की कमिशन से आपको मोटा धन प्राप्त हो सकता है. किसी भी इन्वेस्टमेंट में जोखिम ना उठाएं.आज आपको इन्वेस्टमेंट के माध्यम से शार्ट टर्म में लाभ मिल सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन: आज आपके प्रेम संबंधों में आक्रामक ऊर्जा रहेगी. साथ ही आपका आकर्षण काफी जुनूनी रहेगा. एक दूसरे के प्रति समर्पण से आपका रिश्ता मजबूत होगा. छोटी-छोटी बातों पर आपके रिश्ते को खराब करेगी.रिश्तों में बातचीत के दौरान संयमित रहें. वैवाहिक जीवन काफी सुखमय रहेगा. एकदूसरे के साथ बातचीत सकारात्मक रहेगी. किसी बड़े पारिवारिक विवाद में आज निर्णय आपके पक्षए रहेगा.

Lucky Number / शुभ अंक: 6

Lucky Color / शुभ रंग: सफेद

आज का उपाय: आज छोटे बच्चों या श्रमिकों को फल और मिठाई का वितरण करें.

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