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Numerology Prediction 7: सही निर्णय और गहन चिंतन से मिलेगा लाभ!

आज के दिन का अंक 3 और आपका मूलांक 7 है. आज केतु और बृहस्पति की ऊर्जा के संचार से आज आप गंभीर विचारक और सही निर्णय से लाभान्वित होंगे. आईए जानते हैं कि मूलांक 7 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology Prediction 7: सही निर्णय और गहन चिंतन से मिलेगा लाभ!
मूलांक 7: गंभीर चिंतन दिलाएगा लाभ

Personality Number 7 / मूलांक 7: किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आपकी अनुभव और ज्ञान की वजह से आज आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. लोगों से दूर एकांतवास में आप गंभीर चिंतन करके बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर: आपका गंभीर स्वभाव और किसी भी कार्य को टेक्निकल तरीके से खत्म करने की क्षमता आपके लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगी. रिसर्च और कंसल्टेशन के अलावा धर्म के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. ऑफिस में किसी जटिल समस्या का समाधान आपके ज्ञान और अनुभव की वजह से आसानी से हो जाएगा. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. सही समय आने पर उन्हें रिवील करें. आपकी बेहतर स्ट्रेटजी व्यवसाय में बड़े बदलाव और लाभ दे सकती है. ऑनलाइन काम या एडवाइस से संबंधित कार्यों में आज लाभ होगा.

Finance / फाइनेंस: अपनी प्लानिंग में ज्यादा फेरबदल और लापरवाही से आर्थिक मामलों में परेशानी बढ़ सकती है. आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा. किसी भी लेनदेन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सतर्कता रखें. खर्चो के मामले में आज संतुलन बनाकर चलें. अनावश्यक खर्चे से आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है. दिन के अंत तक धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी. लालच और जल्दबाजी से धन कमाने का प्रयास ना करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन: आपकी छिपी हुई भावनाएं प्रेम संबंधों में दूरियों का एहसास करा सकती है. अपनी चुप्पी को दूर करें. दिल की बात को स्पष्ट शब्दों में पार्टनर के साथ शेयर करें. अन्यथा गलतफहमी बढ़ सकती है. यदि आज आप पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करते हैं तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे. वैवाहिक जीवन में आज का दिन जीवनसाथी की भावनाओं को समझने और समय देने के लिए है. परिवार एवं जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करें कहीं घूमने का प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 8

Lucky Color / शुभ रंग: स्लेटी 

आज का उपाय: आज कुत्ते को बिस्किट ओर चींटी को भुना हुआ आटा डालें.

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