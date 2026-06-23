Numerology Prediction 3: शॉर्ट मनी के लालच में रिस्की ट्रेड से हो सकता है नुकसान!

Personality Number 3 / मूलांक 3: किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज योजनाओं के माध्यम से सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के प्रयास करने होंगे. आपके द्वारा लोगों को बेहतर एडवाइस दी जा सकती है. आज की ऊर्जा आपके जीवन को विस्तार की ओर लेकर जाएगी.आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर: आपके नॉलेज और कार्य करने की क्षमता आपके करियर में आपको शिखर पर लेकर जाएगी. लीडरशिप और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन काफी शानदार रहेगा. कोई बेहतर जिम्मेदारी अथवा प्रमोशन आपके लिए मिल सकता है. आज किसी बड़े मूवमेंट की वजह से आपके करियर में बड़ा लाभदायक परिवर्तन हो सकता है. किसी भी कार्य को अधूरा ना छोड़े. व्यवसाय में नई योजनाओं को लागू करके आज विस्तार किया जा सकता है. नए ग्राहकों के साथ संबंध बेहतर होंगे. आपके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय आज व्यवसाय में लाभदायक सिद्ध होंगे.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो सकती है. अचानक मिले किसी नए प्रपोजल से आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी. आपके थिंक प्रोसेस और निर्णय लेने की क्षमता आपको मिले अवसरों का लाभ दिला सकती है. आज आपको फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी. कोई प्रॉफिट या लालच में आकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन ना करें. रिस्की ट्रेड आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन: आज प्रेम संबंधों में काफी नजदीकियां बढ़ेंगी. बातचीत के माध्यम से एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा. आज रिश्तो में मजबूती होगी. विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है. घर में किसी मांगलिक आयोजन के लिए चर्चा और प्लानिंग हो सकती है. कार्य की अधिक व्यवस्था के बीच आपको लोगों की भावनाओं का सम्मान करना होगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सपोर्ट मिलेगा. परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा आपको प्रोत्साहित किया जाएगा.

Lucky Number / शुभ अंक: 2

Lucky Color / शुभ रंग: सुनहरा.



आज का उपाय: चने की दाल, केले और हल्दी किसी धर्म स्थान अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें.