Numerology Prediction 2: नौकरी के लिए प्रयास कर रहे जातकों को मिल सकता है अवसर!

Personality Number 2 / मूलांक 2: किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आज संवेदनशील विचार और आगे बढ़ने के प्रति प्रतिबद्धता आपको सफलता की ओर ले जाएगी. आज विचारों की मजबूती से आप किसी भी परिस्थिति को संभाल लेंगे. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर: ऑफिस में आज सहयोगी और अधीनस्थ कर्मचारियों को आपके द्वारा मदद की जाएगी. उनको दी गई एडवाइस और सपोर्ट काफी महत्वपूर्ण होगा.आपके समर्पण की सराहना होगी. टीम के साथ मिलकर बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आज आपके द्वारा किसी भी कार्य का बेहतर प्रबंधन किया जाएगा. इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए किसी परिचित के माध्यम से नई नौकरी का अवसर मिल सकता है. आज का दिन भावनात्मक निर्णय लेने की जगह व्यवहारिक निर्णय लेने का है. व्यवसाय में आज साझेदारी के माध्यम से आपको लाभ की स्थिति बनेगी. नए प्रपोजल में पार्टनरशिप लाभदायक रहेगी.

Finance / फाइनेंस: आज वित्तीय स्थिति में काफी सुधार और स्थायित्व देखने को मिलेगा. आय के स्रोत बढ़ेंगे. आय के साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. पेंडिंग पेमेंट रिलीज हो सकता है. पुरानी पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आज धन लाभ हो सकता है. रुके हुए कामों में आज मूवमेंट होगा. निवेश करने से पहले पूरी तरह सेटिस्फेक्शन अवश्य कर लें. लॉन्ग टर्म में निवेश करना लाभदायक रहेगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन: आज प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ लगाव काफी अधिक बढ़ सकता है. आपके द्वारा पार्टनर की काफी केयर की जा सकती है. इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी ओवर थिंकिंग और मूड स्विंग्स की जगह पार्टनर के साथ स्पष्ट बातचीत करें.जीवनसाथी के साथ आज रिश्तों में मधुरता आएगी. रिश्तो में किसी भी प्रकार की शंका या शक करने की प्रवृत्ति से आज आपको नुकसान हो सकता है. छोटी बात बड़े विवाद का स्वरूप ले सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक: 5

Lucky Color / शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: आज दूध में एक चुटकी हल्दी और केसर मिलाकर इसका सेवन करें.