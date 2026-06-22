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Numerology Prediction 9: प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति बढ़ सकता है आकर्षण!

आज के दिन का अंक है 2 है और मूलांक 9 जो मंगल और चंद्र की जुनूनी और संवेदनशील ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज किसी भी कार्य को आप पूरे जोश के साथ करने का प्रयास करेंगे. आईए जानते हैं कि मूलांक 9 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology Prediction 9: प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति बढ़ सकता है आकर्षण!
मूलांक 9: ऊर्जा से भरपूर दिन, प्रगति के बनेंगे योग

Personality Number 9 / मूलांक 9: किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आज आपकी ऊर्जा काफी आक्रामक रहेगी लेकिन जल्दबाजी और गुस्से को साइड में रखना होगा अपनी ऊर्जा का सकारात्मक सही दिशा में इस्तेमाल करें आपके अंदर बेहतर आत्मविश्वास और परिस्थितियों को आसानी से संभालने की क्षमता होगी.आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर: ऑफिस में आज किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है. आप आज किसी भी स्थिति में तेज निर्णय ले सकेगे.आज आपकी मेहनत काफी आक्रमक रहेगी. आपकी ऊर्जा से ऑफिस में लोग आकर्षित होंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी आज बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ व्यवहार बेहतर रखें व्यवसाय में आज कई बड़े अफसर मिल सकते हैं. पुराने रुके हुए कार्यों में आज प्रगति देखने को मिलेगी. साझेदारी के ऑफर पर निर्णय लेने से पहले पूरी जांच कर लें.

Finance / फाइनेंस: आर्थिक स्थिति आज काफी स्ट्रांग रह सकती है. आय के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. सोर्स ऑफ़ इनकम बढ़ाने के लिए आप लगातार प्रयास करेंगे. अनावश्यक खर्च ना करें. क्विक प्रॉफिट के लिए ज्यादा जोखिम लेना नुकसानदायक रह सकता है. आज का दिन इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है. रुका हुआ धन आपके प्रयासों से मिल सकता है. आज प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों से पैसा आएगा. कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के समाधान से आपको धनलाभ होने की संभावना है.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन: आज प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण काफी तेज रह सकता है. आपका केयरिंग नेचर पार्टनर को आपकी ओर आकर्षित करेगा.छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट ना करें. गुस्सा और कठोर भाषा आपके संबंधों को खराब करेगी. नए प्रेम सम्बन्ध बन सकते हैं. वैवाहिक जीवन में आज एक दूसरे के प्रति सहयोग बना रहेगा. रिश्तों में उत्साह के साथ रिश्तों में मिठास होगी.

Lucky Number / शुभ अंक: 3

Lucky Color / शुभ रंग: पीला 

आज का उपाय: घर के पास नजदीकी किसी मंदिर में गुप्त रूप से माचिस का दान करें.

लेखक के बारे में
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अंकशास्त्री गौरव कुमार दीक्षित
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डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित आईएसओ 9001-2015 सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी न्यूमेरोलॉजी, टैरो रीडिंग में विशेषज्ञता है. एस्ट्रो वास्तु, टैटू एक्टिवेशन,... और पढ़ें
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