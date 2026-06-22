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Numerology Prediction 8: आज की गई मेहनत भविष्य में बड़े लाभ प्रदान करेगी, आर्थिक लेनदेन में रहें सावधान!

आज के दिन का अंक है 2 है और मूलांक 8. शनि और चंद्र की ऊर्जा आपके कामों में बार-बार रुकावट पैदा करेगी. आईए जानते हैं कि मूलांक 8 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology Prediction 8: आज की गई मेहनत भविष्य में बड़े लाभ प्रदान करेगी, आर्थिक लेनदेन में रहें सावधान!
मूलांक 8: धैर्य और अनुशासन से दूर होंगी बाधाएं

Personality Number 8 / मूलांक 8: किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होता है. आज आपको अपनी जिम्मेदारियां को समझना होगा अनुशासन में रहकर धीरे-धीरे प्रयास करने होंगे. आज सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं बल्कि स्थाई योजना पर काम करना होगा. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर: अचानक आपकी जिम्मेदारियां में बढ़ोतरी हो सकती है. कार्य का प्रेशर बढ़ने से मानसिक तनाव की संभावना है. आज आपको अनुशासन में रहकर अपनी क्षमताओं को दिखाना होगा. उच्च अधिकारियों से बेहतर तालमेल की वजह से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. लॉन्गटर्म स्ट्रेटजी आज कारगर रहेगी. आज आपके व्यवसाय में अपने पुराने ग्राहकों से फिर से बातचीत करके संबंध हो तो बढ़ाना होगा. सरकारी नौकरी या ज्यूडिशरी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी पॉजिटिव है.

Finance / फाइनेंस: आज आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे. भावनात्मक रूप से निर्णय लेने में आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले दिल और दिमाग दोनों खोलकर पूरी जांच के बाद आगे बढ़े. आर्थिक मामलों में आज सतर्कता रखें. इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच बैलेंस बनाकर चलें. उधार दिया गया धन आज आपको वापस मिलने की संभावना है. इन्वेस्टमेंट में ज्यादा जोखिम दिक्कत कर सकता है.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन: आज प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति आपका नेचर गंभीर रह सकता है. आपके द्वारा पार्टनर के प्रति गंभीरता और केयरिंग नेचर उसे आपके लिए समर्पित कर सकता है. आज प्रेम संबंधों को शब्दों में व्यक्त करें. सही समय है अपनी उपस्थिति और केयरिंग का एहसास करने का. वैवाहिक जीवन में आज बातचीत के दौरान धैर्य रखना होगा. जीवनसाथी की बातों को गंभीरता से सुने. मिलकर आज जिम्मेदारियां को निभाने का वक्त है. जीवनसाथी की सलाह से भविष्य में बड़े लाभ की स्थिति बनेगी.

Lucky Number / शुभ अंक: 5

Lucky Color / शुभ रंग: नीला 

आज का उपाय: किसी निर्जन स्थान पर नीम के पेड़ की जड़ में मीठा जल चढ़ाएं.

लेखक के बारे में
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अंकशास्त्री गौरव कुमार दीक्षित
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डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित आईएसओ 9001-2015 सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी न्यूमेरोलॉजी, टैरो रीडिंग में विशेषज्ञता है. एस्ट्रो वास्तु, टैटू एक्टिवेशन,... और पढ़ें
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