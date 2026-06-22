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Numerology Prediction 6: घर एवं व्यवसाय में लग्जरी के ऊपर हो सकता है बड़ा खर्च!

आज के दिन का अंक 2 और मूलांक 6 यानी शुक्र और चंद्र की ऊर्जा के साथ आज आपको व्यवसाय और सम्बन्धों में ध्यान देना होगा. आईए जानते हैं कि मूलांक 6 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology Prediction 6: घर एवं व्यवसाय में लग्जरी के ऊपर हो सकता है बड़ा खर्च!
मूलांक 6: कार्य और संबंधों में समझदारी जरूरी

Personality Number 6 / मूलांक 6: किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज आपका मन कंफर्ट लग्जरियस और रिश्तो की तरफ आकर्षित होगा. आज आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी. रिश्ते, कम्फर्ट और बिज़नेस में बैलेंस बनाना होगा. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर: आज आपके आकर्षण और व्यक्तित्व से ऑफिस में लोग आपसे आकर्षित होंगे. क्लाइंट्स के साथ मीटिंग सफल रहेगी. साथी कर्मचारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ संबंधों में सहयोग और रचनात्मकता बनी रहेगी. केवल भावनाओं के आधार पर कोई निर्णय न करें. सफलता पाने के लिए आज कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना होगा. व्यवसाय में नए ग्राहक आकर्षित होंगे. आज होटल इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी और लग्जरियस से रिलेटेड बिजनेस में लाभ के योग बन रहे हैं.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी वित्तीय स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलेगा. किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को बिना प्लानिंग के ना लें. जल्दबाजी या एक साथ कई कार्य करने से आपकी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बेहतर है. बेहतर प्लान के साथ किसी बड़ी योजना में निवेश करें.आज आपके पर्सनल खर्चों में बढ़ोतरी होगी. साथ ही घर या व्यवसाय में सौंदर्य और लग्जरी से जुड़ी चीजों पर आपका धन खर्च हो सकता है. रिश्तो में किसी को खुश करने के लिए गिफ्ट या और कोई महंगी वस्तु देकर धन खर्च होने के योग बन रहे हैं.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन: आज आपके प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति जबरदस्त आकर्षण होगा. यह आकर्षण फिजिकल संबंधों को बढ़ावा देगा. साथ ही भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ेगा. सिंगल जातकों के लिए आज नई प्रेम कहानी शुरू हो सकती है या विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है. प्रेम संबंधों में विवाह की बातचीत परिवार तक बढ़ सकती है. वैवाहिक जीवन में प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करने से नजदीकियां आएंगी. पारिवारिक निर्णय मिलकर लेने से बेहतर परिणाम हासिल होंगे.

Lucky Number / शुभ अंक: 1

Lucky Color / शुभ रंग: आसमानी 

आज का उपाय: साबूदाना और मखाना मिलाकर दूध की खीर बनाएं और छोटे-छोटे बच्चे और कन्याओं में उसे वितरित करें.

लेखक के बारे में
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अंकशास्त्री गौरव कुमार दीक्षित
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डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित आईएसओ 9001-2015 सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी न्यूमेरोलॉजी, टैरो रीडिंग में विशेषज्ञता है. एस्ट्रो वास्तु, टैटू एक्टिवेशन,... और पढ़ें
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