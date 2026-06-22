Numerology Prediction 3: धैर्य की शक्ति से मिलेगी किसी नए प्रोजेक्ट में कामयाबी!

Personality Number 3 / मूलांक 3: किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज आपका प्रयास किसी नई योजना के माध्यम से व्यवसाय और करियर को गति देने का होगा. यदि आपके प्रयास सही रहे तो आपको आज बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर: आज आपके अनुभव की वजह से ऑफिस में काफी सम्मान मिलेगा.आपके द्वारा दी गई सलाह लोगों को लाभान्वित करेगी. आज के दिन आप बेहतर प्रशासक की तरह कार्य करेंगे. कोई नई जिम्मेदारी आपके लिए थोड़ा प्रेशर दे सकती है. अपने आत्मविश्वास का प्रयोग करके आज आप बेहतर कामयाबी अर्जित करेंगे. आज आपकी योजनाओं से व्यवसाय में विस्तार हो सकता है. आपकी स्ट्रेटजी और बात करने का तरीका आपको किसी भी कंपीटीटर्स से आगे रखेगा.

Finance / फाइनेंस: आज बृहस्पति और चंद्रमा की मिश्रित ऊर्जा एक राज योग की तरह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेगी. सोर्स आफ इनकम बढ़ेंगे. अननेसेसरी खर्चों पर आपको कंट्रोल करना होगा. सेविंग्स पर ध्यान केंद्रित करें. किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले पूरी जानकारी करने के बाद ही आगे बढ़ने का निर्णय करें. कोई बड़ा प्रोजेक्ट या डील आपकी व्यवसाय को मजबूती प्रदान करेगी.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन: आज आपके प्रेम संबंध काफी बेहतर रहेंगे. एक दूसरे के साथ बातचीत में समझदारी और नजदीकियां बढ़ेंगी. पहले से चली आ रही गलतफहमी दूर हो सकती है. नए प्रेम संबंध डेवलप हो सकते हैं. सिंगल जातकों के विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है. जीवनसाथी के द्वारा आपको सपोर्ट किया जाएगा. वैवाहिक जीवन में आपकी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होगी, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 1

Lucky Color/ शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: केशर मिश्रित जल केले के वृक्ष में चढ़ाएं एवं मरीजों में केले वितरित करें.