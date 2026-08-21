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21 August 2026 Numerology Horoscope 9 : मेहनत और सक्रियता से व्यवसाय में किसी बड़े प्रोजेक्ट में मिलेगी सफलता

आज के दिन का अंक 3 है और मूलांक 9 जो मंगल और बृहस्पति की ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी.

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21 August 2026 Numerology Horoscope 9 : मेहनत और सक्रियता से व्यवसाय में किसी बड़े प्रोजेक्ट में मिलेगी सफलता
विवाहित लोगों के जीवन में आज सपोर्ट प्राप्त होगा.

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आपके अंदर नेतृत्व करने की बेहतर क्षमता होगी.किसी भी कार्य को आप आसानी से पूरा कर सकेंगे.आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा.जल्दबाजी,गुस्सा और जरा सी लापरवाही आपको दिक्कत में डाल सकती है.आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर

 आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी के साथ किसी भी कार्य के बेहतर नेतृत्व का है.वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपकी परफॉर्मेंस को नजदीक से देखा जा सकता है. इंजीनियरिंग और टेक्निकल सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष लाभदायक रहेगा. किसी जटिल समस्या में आपके द्वारा आसान समाधान किया जा सकेगा. आज मिले हुए अवसर को बेहतर तरीके से पूरा करें एवं अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करें.आज किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की वजह से व्यवसाय में प्रगति होगी. कंपीटीटर्स से आप आगे निकल सकते हैं.प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबार में लाभ होगा.

Finance / फाइनेंस

 आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी शानदार रहेगी.आपके द्वारा की गई मेहनत से आज आपको बेहतर लाभ मिलने वाला है.पुराना रुका हुआ धन आज वापस आ सकता है. इनकम के नए सोर्सेस बढ़ेंगे. भावुक होकर कोई फाइनेंशियल डिसीजन ना करें. किसी परिचित व्यक्ति के साथ उधार में लेनदेन ना करें. रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करने में लाभ हो सकता है. लेकिन किसी एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन

 आपका प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति काफी रोमांस एवं अट्रैक्शन होगा. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक मुद्दे पर बातचीत हो सकती है. अविवाहित लोगों के नए प्रेम संबंध बनने की संभावना है. विवाहित लोगों के जीवन में आज सपोर्ट प्राप्त होगा. छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचना है.आज आवेश में आकर कोई भी व्यक्तिगत निर्णय न करें. गुस्से पर कंट्रोल रखें. समाज में आज आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 1
Lucky Color / शुभ रंग : केसरिया     

आज का उपाय : आज लाल फल एवं लाल फूल,लाल मसूर की दाल किसी लाल वस्त्र में रखकर बहते हुए पानी में बहाएं.

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