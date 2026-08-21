21 August 2026 Numerology Horoscope 8 : काम के प्रेशर की वजह से शारीरिक थकान से बढ़ सकती जीवनसाथी से दूरियां

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8,17,26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. आज किसी पुराने विवादित मामले में आपके द्वारा समाधान किया जा सकता है. भावनाओं में आकर निर्णय करने की जगह शांत रहकर सिचुएशन को समझें.आपकी मेहनत से परिणाम धीरे-धीरे आपके हक में होंगे.आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर

ऑफिस में आज आपकी जिम्मेदारियां में बढ़ोतरी की जा सकती है. आपको आज अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा.आपकी गंभीरता अनुशासन और कार्य के प्रति समर्पण को की वजह से आपकी जिम्मेदारियों में बदलाव या प्रमोशन दिया जा सकता है.सरकारी नौकरी, एडमिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन और प्रबंधन के क्षेत्र के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है.किसी बंद पड़े पुराने प्रोजेक्ट को आपके प्रयासों से फिर से शुरू किया जा सकता है. आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के माध्यम से पुराने ग्राहकों के साथ कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.पार्टनरशिप के व्यवसाय में सतर्कता रखें.

Finance / फाइनेंस

आज आपकी आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत और स्थाई होगी. आर्थिक मामलों में आपको अनुशासन रखना होगा.पुरानी किसी देनदारी अथवा लोन चुकाने पर आपका धन खर्च होने की संभावना है. इन्वेस्टमेंट के दौरान ज्यादा रिस्क एवं जल्दबाजी नुकसानदायक रहेगी.लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवं सेविंग्स पर फोकस करें. इससे निकट भविष्य में लाभ होगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन

आज आपकी अत्यधिक व्यस्तता की वजह से जीवनसाथी के साथ एवं प्रेम संबंधों में दूरियां बढ़ सकती हैं. अपने दिल की बात आज पार्टनर के साथ खुलकर करें. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण अथवा आर्थिक मुद्दे पर लंबी चर्चा सकारात्मक रहेगी.किसी सरकारी नौकरी वाले अथवा गंभीर स्वभाव के व्यक्ति के साथ आपके विवाह की बातचीत अथवा प्रेम संबंध शुरू होने की संभावना है. घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : नीला

आज का उपाय : आज आपको गरीब, विकलांग, और मजदूरों की खाने और पीने की व्यवस्था करें.