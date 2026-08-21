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21 August 2026 Numerology Horoscope 7 : ओवरथिंकिंग और मूड स्विंग्स की वजह से रिश्तो में हो सकता है तनाव

आज के दिन का अंक 3 और आपका मूलांक 7 है. आज केतु और बृहस्पति की ऊर्जा से आपकी इनट्यूशन काफी मजबूत होगी.पर्दे के पीछे रहकर आप बेहतर कार्य कर सकेंगे. आइये जानते हैं मूलांक 7 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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21 August 2026 Numerology Horoscope 7 : ओवरथिंकिंग और मूड स्विंग्स की वजह से रिश्तो में हो सकता है तनाव
आपके प्रेम संबंधों में भावनात्मक रूप से लगाव की स्थिति रहेगी.

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आपके गंभीर विश्लेषण क्षमता से भविष्य के लिए बेहतर योजना मिल सकती है. भावनाओं में आकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय न करें.आज आपको एकांत में बैठकर मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी.आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर

 ऑफिस में आज किसी कठिन परिस्थिति में आपके द्वारा आसानी से समाधान किया जा सकेगा. इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी,एजुकेशन, आध्यात्म, ज्योतिष एवं रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है.उच्च अधिकारियों के द्वारा आपकी प्रशंसा की जाएगी. आपकी सोचने की क्षमता से अधिकारी काफी प्रभावित होंगे. आज किसी भी बात पर क्विक एक्शन लेने की जगह शांत स्वभाव से सोचने के बाद निर्णय करें. आपके द्वारा पहले से तैयार किए गए प्लान की वजह से व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी.बिना रिसर्च किये कोई भी डील फाइनल ना करें.ऑनलाइन किसी माध्यम से व्यवसाय में प्रगति देखने को मिलेगी.

Finance / फाइनेंस

आर्थिक स्थिति आपके प्रयासों की वजह से बेहतर रहने की संभावना है. आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है.किसी व्यक्ति के प्रभाव अथवा बातों में आकर निवेश करने से बचें. पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं. आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से बड़ा लाभ होने की संभावना है. ज्यादा लालच के चक्कर में ना पड़े.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन 

 आपके प्रेम संबंधों में भावनात्मक रूप से लगाव की स्थिति रहेगी. ओवरथिंकिंग और मूड स्विंग की वजह से थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. जीवन साथी के साथ बातचीत में सतर्कता रखें.पुराने विवाद को खत्म करने का प्रयास करें. अनमैरिड लोगों की किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से प्रेम संबंध या विवाह की बातचीत शुरू हो सकती है. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर धार्मिक यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बनाएं.

Lucky Number / शुभ अंक : 3
Lucky Color / शुभ रंग :  नीला 

आज का उपाय : आज शिवलिंग पर शुद्ध जल,काले सफेद तिल एवं नारियल अर्पित करें.

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