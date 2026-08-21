21 August 2026 Numerology Horoscope 6 : प्रेम संबंधों में आकर्षक और रोमांटिक फल बिताने का मौका मिलेगा

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आपकी कम्युनिकेशन पावर से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.पुराने संबंधों में फिर से ताजगी होगी. आज आपको मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा.आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर

आपकी क्रिएटिविटी आज काफी शानदार रहेगी.आपके द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन में सफलता प्राप्त होगी.किसी नए प्रोजेक्ट में आपके लिए बेहतर जिम्मेदारी दी जा सकती है. पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है.यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा.व्यवसाय में ग्राहकों को जोड़ने पर जोर दें. आपकी बातचीत और पर्सनालिटी से आकर्षित होकर आपके बड़े सौदे हो सकते हैं.

Finance / फाइनेंस

आज आपकी आर्थिक स्थिति अन्य दिनों की तुलना में शानदार रहेगी. इनकम के एडिशनल सोर्सेस बढ़ेंगे.इनकम बढ़ाने के प्रयासों में सफलता मिलेगी. पूर्व किए गए निवेशों के माध्यम से लाभ एवं बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है. अपनी लाइफ स्टाइल और लग्जरी पर धन खर्च करेंगे. अनावश्यक खर्चों से आपको बचना होगा. भावनाओं में आकर कोई भी निवेश न करें. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन

आज आपके प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन में काफी रोमांस होने की संभावना है. आपका आकर्षण काफी अधिक होगा. जीवनसाथी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा.शाम के वक्त पार्टनर के साथ डिनर का प्लान करें या कोई सरप्राइज ट्रिप का प्लान करें. वैवाहिक जीवन में पार्टनर के द्वारा आपका काफी सहयोग किया जाएगा. किसी अफेयर की वजह से आपके रिश्तों में विवाद होने की संभावना है.

Lucky Number / शुभ अंक : 9

Lucky Color / शुभ रंग : क्रीम

आज का उपाय : आज शिवलिंग पर सफेद साबुत चावल एवं देसी घी अर्पित करें.