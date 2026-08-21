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21 August 2026 Numerology Horoscope 5: बेहतर कम्युनिकेशन पावर से व्यवसाय में मिलेगी सफलता

आज के दिन का अंक 3 और आपका मूलांक 5 है.आज बुध और बृहस्पति की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा.आज आपकी बुद्धि और विवेक से बेहतर निर्णय ले सकेंगे.आपकी कम्युनिकेशन पावर आपको नए अवसर देगी.आईए जानते हैं मूलांक 5 के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

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21 August 2026 Numerology Horoscope 5: बेहतर कम्युनिकेशन पावर से व्यवसाय में मिलेगी सफलता
आज आपके प्रेम संबंधों में बातचीत के माध्यम से नजदीकियां बढ़ेगी.

Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आज के दिन आपके विचारों में काफी गति रहेगी. सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज कर सकेंगे.डिप्लोमेटिक रवैया आपको लाभदायक स्थिति में रखेगा.मल्टीटास्किंग से बचना बेहतर रहेगा.आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर 

 आज आपके करियर में काफी प्रगति होने की संभावना है. किसी महत्वपूर्ण बैठक अथवा नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है. आपकी कम्युनिकेशन पावर शानदार रहेगी.बेहतर प्रेजेंटेशन और सेल्स में आज कोई बड़ी कामयाबी मिलने की संभावना है.आपकी नेगोशिएशन पावर काफी जबरदस्त रहेगी.उच्च अधिकारी आपसे प्रभावित होकर आपको प्रमोशन या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकते हैं. नई नौकरी की तलाश पूरी होने की संभावना है. नए लोगों के साथ संबंध बनने से व्यवसाय में प्रगति होगी.सेल्स, मीडिया,ट्रेडिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोगों को आज सफलता हासिल होगी.

Finance / फाइनेंस

आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहने की संभावना है. अतिरिक्त इनकम बढ़ सकती है. रुके हुए पेमेंट में आज प्रगति देखने को मिलेगी. कमीशन या किसी बड़े कार्य के पूरे होने पर इंसेंटिव के माध्यम से धन लाभ होगा. शेयर बाजार या ट्रेडिंग के माध्यम से निवेश में लाभ की स्थिति बनेगी.ज्यादा लालच और रिस्क लेकर कोई इंवेस्टमेंट ना करें.ऑनलाइन शॉपिंग पर कंट्रोल करें. गेमिंग, कोडिंग आदि में इन्वेस्टमेंट से नुकसान की स्थिति हो सकती है.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन

 आज आपके प्रेम संबंधों में बातचीत के माध्यम से नजदीकियां बढ़ेगी. एक दूसरे के साथ फ्लर्टी नेचर और बेहतर पर्सनालिटी की वजह से लगाव की स्थिति बनेगी.अनमैरिड लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से विवाह के प्रस्ताव या नए प्रेम संबंधों में कामयाबी मिलने की संभावना है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ आज संबंध मधुर होंगे.पुराने विवादों में समाधान होने की संभावना है.छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें.घर के बड़े लोगों के साथ समय व्यतीत करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 5
Lucky Color / शुभ रंग : पीला 

आज का उपाय : आज अपने शर्ट के पॉकेट में हरे रंग का एक रुमाल और हरे रंग का पेन रखें.उसके बाद ही किसी कार्य को करने के लिए घर से निकलें.

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