21 August 2026 Numerology Horoscope 4 : अचानक आमदनी और खर्चो में हो सकती है बढ़ोतरी

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. पुराने तौर तरीकों एवं परंपराओं के विपरीत जाकर अपनी नई रणनीति से आपको लाभ मिलेगा. अचानक किसी अप्रत्याशित खबर की वजह से आपकी योजनाओं में बदलाव होने की संभावना है.जल्दबाजी और धोखे से सावधान रहना होगा. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर

ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियों में बदलाव होने की संभावना है. किसी कठिन प्रोजेक्ट में आपको जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं.आपके द्वारा आसानी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकेगा. इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च और प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा.उच्च अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत बेहतर होगी. बातचीत के दौरान कठोर भाषा एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग ना करें.अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं. डिजिटल व्यापार या ऑनलाइन प्रमोशन के माध्यम से व्यवसाय में प्रगति होगी.किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है. नियम एवं कानून के दायरे में व्यवसायिक डील करें.

Finance / फाइनेंस

आज आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक पहले से अधिक सुधार होने की संभावना है. आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी.धन कमाने एवं आय के स्रोत बढ़ाने के विचारों को बल मिलेगा.किसी भी जल्दबाजी में किए गए इन्वेस्टमेंट से असमंजस की स्थिति बन सकती है.किसी भी व्यक्ति के दबाव में आकर कोई आर्थिक निर्णय न करें.लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है. पूर्व में किए गए निवेश के माध्यम से आज धन लाभ होगा.विदेश से संबंधित किसी कार्य में सफलता प्राप्त होगी.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन

रिश्‍तों में आपके आज बातचीत के दौरान स्पष्ट संबंध बेहतर रहेंगे. बोलचाल में कठोर भाषा का इस्तेमाल न करें पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.अनमैरिड लोगों के लिए आज विवाह से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है. इंटर कास्ट मैरिज के लिए प्रयासरत लोगों को सफलता मिलने की संभावना है.छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें.वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में विवाद की स्थिति हो सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 1

Lucky Color / शुभ रंग : नीला



आज का उपाय : आज किसी गणेश मंदिर में जाकर हरी मूंग और दूब घास अर्पित करें एवं किसी विद्यार्थी को स्टेशनरी दान करें.