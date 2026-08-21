21 August 2026 Numerology, Horoscope 3: ज्ञान और अनुभव की वजह से बनेंगे कई बिगड़े हुए काम

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज आपकी बातों का लोगों पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा. आपके द्वारा लिया गया निर्णय सर्व मान्य होगा.आपके आत्मविश्वास से बिगड़े हुए कार्य फिर से बनेंगे.आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर

आज आपको कार्यस्थल पर कोई महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. आपके किए गये कार्यों से अधिकारीगण काफी प्रसन्न होंगे. किसी भी कार्यक्रम में आपको सफलता मिलेगी. मीटिंग के दौरान आपकी बातें काफी प्रभावी होगी. नई नौकरी के इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन में आपका कम्युनिकेशन काफी शानदार रहेगा. आपके कार्य से प्रसन्न होकर आपके प्रमोशन या सैलेरी इंक्रीमेंट दिया जा सकता है.आज आपको अपने लक्ष्य पर एकाग्रता बनाकर रखनी होगी. व्यवसाय में आज आपको सक्रियता के साथ पुराने रुके हुए कार्य पूरे करने होंगे.नए ग्राहकों के साथ संपर्क और बातचीत से बड़े ऑर्डर फाइनल हो सकते हैं.

Finance / फाइनेंस

आज किसी पहले से काफी मजबूत रहेगी. इनकम को बढ़ाने के आपके प्रयासों में सक्रियता और सफलता रहेगी. सोर्स ऑफ़ इनकम बढ़ेगी. रूका हुआ पेमेंट आपके प्रयासों से मिल सकता है. इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. एक्सपर्ट की सलाह लेकर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं. जल्दबाजी और एक्साइटमेंट में निवेश न करें. समाज में दिखावे और मजबूती के लिए किया गया निवेश व्यर्थ रहेगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन

आज आपके रिश्तों में आकर्षक और लगाव की स्थिति रहेगी. पार्टनर के साथ बेहतर भविष्य को लेकर लंबी चर्चा होने की संभावना है. अविवाहित लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ेगी. प्रेम विवाह से संबंधित लोगों को आज परिवार में बातचीत में सफलता प्राप्त होने की संभावना है. जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे. परिवार के समय व्यतीत करें. परिवार के सदस्यों के लिए आपकी सलाह काफी अहम रहेगी.

Lucky Number/शुभ अंक : 3

Lucky Color /शुभ रंग : गोल्डन



आज का उपाय : आज किसी केले के वृक्ष की जड़ो में केशर मिश्रित जल चढ़ाएं.