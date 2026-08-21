21 August 2026 Numerology Horoscope 2 : अनुभव, समझदारी और धैर्य से लिए गए फैसलों से होगी तरक्की

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. किसी भी मसले में जल्दबाजी में आकर प्रतिक्रिया न दें. किसी निर्णय को लेने से पहले परिस्थिति के बारे में पूरी जानकारी करें.अपने पूरे अनुभव और इनट्यूशन इंटूशन का प्रयोग करके कदम उठाएं.आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर

आपके बेहतर कम्युनिकेशन और टीम के साथ मिलकर सहज तरीके से कार्य करने की वजह से कार्यस्थल पर आपकी भूमिका काफी प्रभावशाली रहेगी. सहयोगियों एवं अधीनस्थों के द्वारा आपको सपोर्ट किया जाएगा. उच्च अधिकारियों की सलाह से किसी बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं. महत्वपूर्ण बैठक में आपकी प्रेजेंटेशन के माध्यम से सफलता मिलेगी.एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी और पब्लिक रिलेटेड कामों में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. व्यवसाय में कस्टमर के साथ आपको बेहतर संबंध रखने होंगे. कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर काम करें. पार्टनरशिप के व्यवसाय में सभी नीतियां स्पष्ट रखें.

Finance / फाइनेंस

आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. वित्तीय मामलों में जल्दबाजी और किसी व्यक्ति के प्रभाव से बचना होगा.पुराने भुगतान जो काफी समय से लंबित हैं उनके लिए फॉलो अप करें.सेविंग्स पर ध्यान केंद्रित करें.आज आपके द्वारा की गई सेविंग से भविष्य में बेहतर आर्थिक स्थिति प्राप्त होगी.परिवार के सदस्यों के द्वारा शॉपिंग और अन्य कामों में अधिक धन खर्च किए जाने की संभावना है.आज के दिन लोन अथवा इन्वेस्टमेंट में सतर्कता रखें. किसी के प्रभाव अथवा बिना आवश्यकता के फाइनेंशियल डिसीजन ना करें.



Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन

आज आपका मन काफी चलायमान रहेगा. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. चंचलता की वजह से एक से अधिक जगह आकर्षण एवं प्रेम सम्बन्ध बनने की संभावना है.विवाह योग्य जातकों के विवाह की बात आगे बढ़ेगी.आपको आज किसी योग्य और धार्मिक व्यक्ति के साथ आकर्षण बढ़ सकता है.आज आप परिवार के साथ समय व्यतीत करें. बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : हल्का हरा

आज का उपाय : आज गरीब बच्चों को दूध और चावल की खीर बना कर वितरित करें.