21 August 2026 Numerology Horoscope 1 : जल्दबाजी और आवेश में आकर कैरियर और फाइनेंस से संबंधित निर्णय न करें

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा. अपने फील्ड में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर लिए गए निर्णय में आपको लाभ होगा.आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर

आज आपको ऑफिस में आगे बढ़कर कामों की जिम्मेदारी लेनी होगी.आपके समर्पण और सक्रियता से प्रभावित होकर अधिकारियों के द्वारा बेहतर पोजीशन दी जा सकती है.उच्च अधिकारियों के सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं.नई जॉब अथवा नए प्रोजेक्ट के लिए आपकी स्ट्रेटजी लाभान्वित करेगी.अपने नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता पर आपको कार्य करना होगा. आज कस्टमर के साथ बातचीत करने से व्यवसाय में सक्रियता रहेगी.किसी रुके हुए कार्य में आज निर्णय हो सकता है.सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को नए तरीके से अपनी स्ट्रेटजी के साथ कार्य करना होगा.

Finance / फाइनेंस

वित्तीय मामलों में आज पूरा हिसाब किताब सावधानी से रखें.किसी भी मामले में लापरवाही ना करें.कोई भी वित्तीय निर्णय पूरे आत्मविश्वास के साथ करें. इनकम को बढ़ाने के लिए आपके प्रयास सफल होंगे. किसी बड़ी डील अथवा योजना में रुका हुआ पैसा आपकी बातचीत से रिलीज हो सकता है.अनावश्यक रूप से बड़ा धन खर्च न करें.आज किसी मित्र रिश्तेदार अथवा किसी प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में आकर किया गया इन्वेस्टमेंट दुखदाई हो सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन

आज आपकी स्थिति रिश्‍तों में काफी आकर्षक और महत्वपूर्ण रहेगी. जरूरत से ज्यादा डोमिनेंट होने से आपको बचना होगा. जीवनसाथी की भावनाओं एवं सलाह को सम्मान दें.पार्टनर के साथ बेहतर भविष्य को लेकर लंबी चर्चा हो सकती है. सिंगल जातकों के लिए विवाह से संबंधित आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है.परिवार के साथ समय व्यतीत करें एवं परिवार के सदस्यों को अपने अनुभव से गाइडेंस दें.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : नारंगी

आज का उपाय : किसी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा विकलांग व्यक्ति को गेहूं एवं गुड़ का दान करें.