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20 July 2026 Numerology Horoscope: मजबूत इनट्यूशन पावर से मिलेगी जीवन को नई दिशा!

आज के दिन का अंक 1 और आपका मूलांक 7 है. आज केतु और सूर्य की ऊर्जा से पहले से चली आ रही उलझन खत्म होगी. आपके द्वारा लिए गए धैर्य पूर्वक निर्णय से भविष्य में लाभ की स्थिति बनेगी. आईए जानते हैं कि मूलांक 7 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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20 July 2026 Numerology Horoscope: मजबूत इनट्यूशन पावर से मिलेगी जीवन को नई दिशा!
मजबूत अंतर्ज्ञान देगा नई दिशा, जल्दबाजी से बचें.

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आपकी इनट्यूशन पावर काफी शानदार रहेगी. जिसकी वजह से आपको कई अवसर लाभ के प्राप्त होंगे. आज अपनी फिलिंग्स को कंट्रोल रखना है. किसी नए व्यक्ति के साथ मुलाकात आपके सोचने का तरीका बदल देगी.आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : कार्य के प्रति आपकी कंसिस्टेंसी और एनालिसिस करने की पावर आज लोगों को प्रभावित करेगी. रिसर्च, टेक्नोलॉजी और मेडिकल सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कामयाबी भरा रहेगा. नई नौकरी का प्रयास कर रहे लोगों के लिए आज अपने कॉन्फिडेंस के साथ मजबूत प्रयास करने होंगे. इंटरव्यू में आपका आत्मविश्वास आपकी ताकत होगा. व्यवसाय में आज किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें. नए कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप के प्रपोजल पूरी तरह जांच परख के बाद लागू करें. ग्राहकों के साथ आज आपका समन्वय बेहतर होगा. किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की सलाह व्यवसाय में काफी लाभदायक रहेगी. ऑनलाइन बिजनेस में लाभ होगा.

Finance / फाइनेंस: आज आर्थिक स्थिति सामान्य पर स्थिर रहेगी.पुराने पेंडिंग ड्यूज क्लियर हो सकते हैं. आज घर और व्यवसाय से संबंधित आवश्यक खर्चों में वृद्धि होगी. आज के दिन अनावश्यक खर्च को रोकने और सेविंग्स पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. बेहतर फाइनेंसियल कंडीशन करने के लिए बजट प्लान करके चलें.इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी न करें  बिना पूरी जानकारी के आज इन्वेस्टमेंट करना बेहतर नहीं होगा.लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा.किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आकर निवेश करना जोखिम भरा रह सकता है. विदेश से संबंधित व्यवसाय अथवा किसी डील में कामयाबी मिलेगी.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति निकटता और भावनात्मक लगाव बढ़ेगा. पहले से चल रही दूरियां बातचीत से खत्म हो सकती हैं. आज शांत रहकर रिश्तो में बातचीत के माध्यम से किसी समस्या का समाधान हो सकता है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा. आज संबंधों में भरोसा बनाए रखें. लोगों का सम्मान करें. परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करें. घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 5
Lucky Color / शुभ रंग : सिलेटी 

आज का उपाय : आज किसी कुष्ठ रोगी, विकलांग व्यक्ति अथवा गरीबों को सफेद चावल एवं जटा वाले नारियल का दान करें.

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