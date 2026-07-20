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20 July 2026 Numerology Horoscope: प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में बढ़ेगी मिठास!

आज के दिन का अंक 1 और मूलांक 6 यानी शुक्र और सूर्य की ऊर्जा से आज आप बिना भ्रम और असमंजस के बेहतर निर्णय कर सकेंगे. आपके आकर्षण में वृद्धि होगी.आज आपको संतुलित निर्णय लेने होंगे.आईए जानते हैं कि मूलांक 6 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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20 July 2026 Numerology Horoscope: प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में बढ़ेगी मिठास!
प्रेम और वैवाहिक जीवन में बढ़ेगी मिठास.

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज आपके आत्मविश्वास और डिप्लोमेटिक व्यवहार से काफी आकर्षण की स्थिति बनेगी. ऑफिस और सोसाइटी में लोग आपकी बातों को मानेंगे.किसी बेहतर जिम्मेदारी के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे थे, वह आज सफल हो सकते हैं.आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपको अपनी सारी एनर्जी अपने लक्ष्य पर लगानी होगी. आपके द्वारा आज सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जाएंगे. नई नौकरी अथवा प्रमोशन में आज आपको कामयाबी मिलेगी. कोई बेहतर जिम्मेदारी आज आपको खुश कर देगी. फैशन डिजाइनिंग, एजुकेशन, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन विशेष लाभदायक रहेगा. विद्यार्थियों को आज पढ़ाई पर फोकस करना होगा. कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्हें प्रयास करने होंगे.व्यवसाय में आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. बिजनेस के विस्तार के लिए आज का दिन बेहतर है. पार्टनरशिप से संबंधित प्रपोजल आज प्राप्त होंगे. बाजार की आवश्यकताओं को समझते हुए व्यवसायिक निर्णय करें.

Finance / फाइनेंस: आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी. किसी रिश्तेदार अथवा मित्र के पास उधार दिया गया धन आज वापस मिल सकता है. अतिरिक्त इनकम के अवसर बनेंगे  कंफर्ट और लग्जरियस पर आज आपका अधिक धन खर्च होने की संभावना है. घर की इंटीरियर डेकोरेशन एवं लग्जरी से संबंधित आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर धन खर्च होगा. फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर करें. बचत पर ध्यान केंद्रित करें. भावनाओं में आकर फाइनेंशियल डिसीजन ना करें. किसी भी निवेश से पहले उसकी जानकारी ले लें. शेयर बाजार में छोटे-छोटे निवेश से अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है.पार्टनरशिप के लिए दिन अच्छा है.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में रोमांस का मौका मिलेगा. एक दूसरे के प्रति भरोसा और नजदीकियां बढ़ेंगी.संबंधों में मिठास होगी. पहले से चली आ रही गलतफहमी बातचीत के माध्यम से खत्म हो सकती है  प्रेम विवाह एवं नए प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. आज आपके मल्टीपल अफेयर्स रह सकते हैं.किसी अट्रैक्टिव और लग्जरी पसंद व्यक्ति के साथ आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं.परिवार में समय व्यतीत करें. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक ट्रिप,डिनर या सरप्राइज गिफ्ट प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3
Lucky Color / शुभ रंग : 
ऑफ व्हाइट 

आज का उपाय : आज माता लक्ष्मी के लिए खीर का भोग लगाकर,गुलाबी फूल अर्पित करें एवं छोटी बच्चियों के लिए इत्र भेंट करें.

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