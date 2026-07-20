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20 July 2026 Numerology Horoscope: इंश्योरेंस, म्युचुअल फंड और प्रॉपर्टी जैसे सिक्योर निवेश से मिलेगा लाभ!

आज के दिन का अंक 1 और आपका मूलांक 5 है. आज सूर्य और बुध से आपका दिन प्रभावित होगा. आज आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना होगा. कम्युनिकेशन के माध्यम से बेहतर निर्णय लेने होंगे. आईए जानते हैं मूलांक 5 के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

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20 July 2026 Numerology Horoscope: इंश्योरेंस, म्युचुअल फंड और प्रॉपर्टी जैसे सिक्योर निवेश से मिलेगा लाभ!
सुरक्षित निवेश से लाभ, प्रेम संबंधों में मिलेगी सफलता.

Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आज आपके जीवन में काफी उत्साह रहेगा. बड़े कार्यों में आज प्रगति देखने को मिलेगी. कुछ विशेष लोगों के साथ मुलाकात और बातचीत सकारात्मक रहेगी. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर : आज ऑफिस में आपकी जबरदस्त मेहनत और स्मार्ट थिंकिंग की वजह से आपको सम्मान मिलेगा. नई नौकरी या बेहतर जिम्मेदारी से संबंधित बड़ा अवसर आपको मिल सकता है. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. कंपटीशन एग्जाम में छात्रों के द्वारा आज बेहतर परिणाम हासिल किए जाएंगे.व्यवसाय में नए ग्राहकों के द्वारा कोई बड़ी डील फाइनल की जा सकती है. किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. किसी भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले उसके लीगल और फाइनेंशियल मैटर्स को समझ लें.डिजिटल बिजनेस में आज लाभ की स्थिति रहेगी. व्यवसाय अथवा ऑफिस के कार्य के लिए आज ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो सकती है. अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है. आय की वृद्धि के लिए आपके प्रयास सफल होंगे. अनावश्यक और ऑनलाइन खरीदारी से बचें. बेहतर आर्थिक स्थिति के लिए बजट प्लान करें. इन्वेस्टमेंट के मामलों में आज सजग रहना होगा.अचानक आपको बड़े अवसर मिल सकते हैं. किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें.एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. इंश्योरेंस पॉलिसी, म्युचुअल फंड, व्यवसाय के विस्तार और प्रॉपर्टी में निवेश से बेहतर लाभ मिल सकता है

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में काफी रोमांटिक स्थिति रहेगी. पहले से चले आ रहे विवाद और गलतफहमियां आज दूर होगी. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ आज समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा. एक दूसरे के प्रति नजदीकियां आएंगी.रिश्तो में मजबूती होगी.परिवार में किसी खुशखबरी की वजह से घर का माहौल खुशनुमा होगा. नए प्रेम संबंध अथवा वैवाहिक बातचीत शुरू हो सकती है. लव मैरिज के लिए प्रयास कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 2
Lucky Color / शुभ रंग : लाल 

आज का उपाय : किसी सरकारी विद्यालय में जाकर छोटे गरीब बच्चों के लिए पेन, कॉपी, किताब पढ़ाई से संबंधित चीजों का दान करें.

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