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20 July 2026 Numerology Horoscope: निजी जीवन पर हावी हो सकता है काम का प्रेशर!

आज के दिन का अंक 1 और आपका मूलांक 4 मिलकर सूर्य और राहू की ऊर्जा आज आपको लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी. धैर्य के साथ आपको कार्य करना होगा.आज की गई मेहनत में बड़े लाभ देगी. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन. 

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20 July 2026 Numerology Horoscope: निजी जीवन पर हावी हो सकता है काम का प्रेशर!
काम का दबाव बढ़ेगा.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपके ऊपर कार्य का प्रेशर बढ़ सकता है. आपकी जिम्मेदारियां में बढ़ोतरी होगी. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको लीड करने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है. नौकरी बदलने के विचार मन में आएंगे लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें.उच्च शिक्षा में छात्रों को आज लगातार प्रयास करने होंगे इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. व्यवसाय में आज पुराने ग्राहकों के माध्यम से बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. व्यवसाय के विस्तार के लिए आज स्ट्रेटजी तैयार करें. पार्टनरशिप के लिए सभी नीतियों और शर्तों को लिखित रूप से तैयार करने के बाद निर्णय ले सकते हैं.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी वित्तीय स्थिति अन्य दिनों की अपेक्षा बेहतर रहेगी. काफी समय से रुका हुआ भुगतान आज प्राप्त हो सकता है. अचानक आज आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी. बेहतर बजट प्लान करें. ऑनलाइन खरीदारी से बचें. आज लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें.बड़ी फाइनेंशियल डील करने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह अवश्य ले लें. जल्दी लाभ और पैसा डबल करने वाली स्कीम से दूर रहें. शेयर बाजार के माध्यम से आज धन लाभ हो सकता है. नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने का योग बन रहा है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में भरोसा बनाए रखना होगा.किसी बात से चल रही नाराजगी आज बातचीत के माध्यम से खत्म हो सकती है. कोई बड़ा विवाद आज समाप्त हो सकता है.वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का समर्पण और सहयोग मानसिक सुकून देगा. छोटी-छोटी बातों पर रिएक्शन देने से बचें.काम का प्रेशर निजी जीवन पर हावी हो सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 8
Lucky Color / शुभ रंग : नीला 

आज का उपाय : आज किसी पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुख दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले तिल, उड़द पीपल के नीचे रखें.

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