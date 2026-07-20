20 July 2026 Numerology Horoscope: अनुशासन और धैर्य के साथ बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन आपको मजबूत बनाएंगे!

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. अनुशासन और धैर्य के साथ आज आपको अपनी जिम्मेदारियां को समझना होगा. आपका उत्साह आज काफी अधिक होगा. रुके हुए कार्य आज शुरू हो सकते हैं. आपकी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़ेगा. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : नौकरी में आपके द्वारा की गई जबरदस्त मेहनत का फल आपको मिल सकता है. आपकी क्षमताओं से उच्च अधिकारी काफी प्रभावित होंगे. नई नौकरी के इंटरव्यू अथवा प्रमोशन में सफलता मिल सकती है. आपका आत्मविश्वास आज आपको सफलता प्रदान करेगा. धीरे-धीरे सिचुएशन आपके हिसाब से होगी. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कुछ नया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है.व्यवसाय में आज विस्तार कर सकते हैं. आज व्यवसाय में आपको साझेदारी से संबंधित बेहतर प्रस्ताव प्राप्त होगा. एकाग्रता से उसके बारे में सोचकर महत्वपूर्ण निर्णय करें.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी स्ट्रांग हो सकती है. इनकम बढ़ाने के लिए आप बेहतर प्रयास करेंगे.आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी. किसी धार्मिक आयोजन में धन खर्च हो सकता है. समाज में दिखावे पर धन खर्च करने से बचना होगा. बचत पर ध्यान केंद्रित करें. लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना लाभदायक हो सकता है. पहले से किए गए निवेश से आज रिटर्न मिलने का समय है. जोखिम वाले निवेश न करें. आज सही रणनीति के साथ फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज नजदीकियां बढ़ेगी. एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ेगा. पहले से चली आ रही दूरियां बातचीत के माध्यम से खत्म होगी. आपको समझदारी का परिचय देना होगा. आपस में बातचीत करने से रिश्तों में मजबूतियां आएंगी.वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए अपेक्षा से अधिक होगा. परिवार के साथ आज समय व्यतीत करें. इससे आपके संबंध मजबूत होंगे. घर में किसी मांगलिक आयोजन के लिए चर्चा हो सकती है. परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा आपका सहयोग किया जाएगा. नए प्रेम संबंध या विवाह की बातचीत शुरू हो सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 9

Lucky Color / शुभ रंग : गोल्डन



आज का उपाय : आज मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाए. इसके बाद भगवान विष्णु के किसी मंदिर में चने की दाल और हल्दी का दान करें, अथवा केले के वृक्ष के नीचे यह सामग्री रखें.