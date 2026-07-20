विज्ञापन
विशेष लिंक

20 July 2026 Numerology Horoscope: व्यवसाय में आज लाभ से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत!

आज दिन का अंक है 1 और आपका मूलांक 2 है, आज चन्द्र और सूर्य की ऊर्जा आपका दिन प्रभावित करेगी. आज आपको धैर्य और एकाग्रता के साथ कार्य करना होगा. इससे आपकी समस्याएं खत्म हो सकती है. आईए जानते हैं मूलांक 2 के व्यक्तियों के जीवन में इसका असर.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
20 July 2026 Numerology Horoscope: व्यवसाय में आज लाभ से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत!
व्यवसाय में लाभ से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत.

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आज का दिन अपने खुद के बारे में एनालिसिस करने का है. आपकी इनट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग होगी.आज आपके द्वारा किसी भी परिस्थिति में बेहतर निर्णय किए जाएंगे. बड़ी से बड़ी समस्या का आसान समाधान करेंगे. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : आज आप शांत स्वभाव से ऑफिस में काफी अधिक मेहनत करेंगे. टीम के साथ जुड़कर आपके द्वारा बेहतर कार्य किया जाएगा. आपके निर्देशन में टीमवर्क काफी बेहतर रहेगा.जल्दबाजी में नौकरी बदलने के बारे में निर्णय न करें.आज कार्यों की प्राथमिकताएं तय करें.आपके निरंतर प्रयास से किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता हासिल होगी. बिजनेस में पुराने ग्राहकों से बड़ी डील हो सकती है. आज व्यवसाय में साझेदारी से संबधित बेहतर प्रस्ताव प्राप्त होगा. पार्टनर के साथ मिलकर स्ट्रेटजी तैयार करें. अपना पूरा फोकस आज व्यवसाय की बढ़ोतरी पर लगाएं.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. अचानक छोटे-छोटे लाभ आपकी फाइनेंसियल कंडीशन मजबूत करेंगे. आपके खर्चों में आज वृद्धि देखने को मिलेगी.ऑनलाइन खरीदारी एवं अनावश्यक वस्तुओं की खरीद पर कंट्रोल करने का प्रयास करें. बचत पर ध्यान केंद्रित करें. आज की गई बचत भविष्य में आपको काफी मजबूत बनाएगी. इन्वेस्टमेंट से पहले किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें. ज्यादा जोखिम वाले निवेश से दूर रहें. पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी, म्युचुअल फंड और सरकारी योजनाओं में धन निवेश कर सकते हैं.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ फीलिंग बढ़ेंगी. पहले से चला आ रहा विवाद आज बातचीत से खत्म हो सकता है. प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन मैं आज खुलकर बातचीत करें. मन में बात रखने से घुटन होगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. परिवार में सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें.कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएं. शाम के समय सरप्राइज डिनर देकर सबको खुश कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करें. आज किसी महिला मित्र का विशेष सहयोग प्राप्त होगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 6
Lucky Color / शुभ रंग : सफेद

आज का उपाय : आज शिवलिंग पर दूध, चावल, सफेद चंदन और जल अर्पित करें. कुष्ठ रोगियों में चावल की खीर का वितरण करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mulank 2 Horoscope, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com