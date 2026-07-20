20 July 2026 Numerology Horoscope: करियर में नई शुरुआत के साथ धन लाभ और सफलता का योग!

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. आज आप बड़े से बड़े लक्ष्य को मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पाने की कोशिश करेंगे. आपके द्वारा कही गई बातें लोगों के लिए प्रेरित करेंगी.आज परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी. शांत मन और निरंतर प्रयास से सफलता हासिल होगी. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर : आज कार्य स्थल में आपके द्वारा बेहतर नेतृत्व और आत्मविश्वास से किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने में सफलता हासिल होगी. आज आपके करियर में बेहतर विकल्प प्राप्त हो सकता है. किसी बड़ी कंपनी की तरफ से आपको ऑफर मिल सकता है. सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए आज बेहतर संभावना है. कंपटीशन एग्जाम में आज सफलता मिल सकती है.ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे.व्यवसाय में नए ग्राहकों के द्वारा आज बेहतर बिजनेस होने का योग बन रहा है.किसी भी जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न करें.पार्टनरशिप के व्यवसाय में पार्टनर के साथ मिलकर कोई डिसीजन करें.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन स्ट्रांग रहेगी. किसी कंपनी या अथॉरिटी में अटका हुआ धन आज प्राप्त हो सकता है.इनकम के लिए नए स्रोत बनेंगे. अनावश्यक खर्च जैसे समाज में मजबूती दिखाने एवं स्टेटस को मेंटेन करने,घर की आवश्यक लग्जरी चीजों की खरीद पर धन खर्च होने की संभावना है. आज आपको इनकम के हिसाब से बजट प्लान करके खर्च करना होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. सरकारी योजनाओं में पैसा लगा सकते हैं.किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर जल्दबाजी में निवेश न करें. फाइनेंशियल डिसीजन से पहले पूरी तरह जानकारी करें.कोई सरकारी बड़ी योजना अथवा प्रोजेक्ट फाइनल हो सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज ओपन कम्युनिकेशन के माध्यम से बातचीत मजबूत होगी.अपने दिल की बात आज पार्टनर के साथ शेयर करें.नए प्रेम संबंध बन सकते हैं.बातचीत के दौरान ईगो और एटीट्यूड में आकर कोई बात ना करें अन्यथा बने हुए संबंध बिगड़ने में देर नहीं लगेगी.वैवाहिक जीवन में पार्टनर के द्वारा आपके प्रोफेशनल लाइफ में सहयोग किया जाएगा. किसी भी बड़ी समस्या को जीवनसाथी के साथ मिलकर आप खत्म कर देंगे. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. घर में किसी बड़े आयोजन की चर्चा सार्थक रहेगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : नारंगी

आज का उपाय : आज पिता एवं पिता सम्मान किसी व्यक्ति को भेंट स्वरूप कोई गिफ्ट दें एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करें इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.