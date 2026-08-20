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20 August 2026 Numerology Horoscope 9 : प्रेम संबंधों में बढ़ेगा आकर्षण एवं उत्साह, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

आज के दिन का अंक 2 है और मूलांक 9 जो मंगल और चंद्र की ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी.आज आपकी मजबूत इच्छा शक्ति से कोई भी कार्य आसानी से पूरा होगा.गुस्से में आकर गलत भाषा का इस्तेमाल न करें.आईए जानते हैं मूलांक 9 के व्यक्तियों के जीवन में इसका असर

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20 August 2026 Numerology Horoscope 9 : प्रेम संबंधों में बढ़ेगा आकर्षण एवं उत्साह, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
प्रेम संबंधों में प्रीमियम टाइम बिताने का अवसर मिलेगा.

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आज आप किसी जटिल कार्य को पूरा करने के लिए ताकत के साथ प्रयास करेंगे. किसी भी कार्य को जबरदस्ती अपने तरीके से प्रेशर में करने का प्रयास ना करें.आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर 

 ऑफिस में आज आपकी परफॉर्मेंस काफी अधिक और अलग रहेगी. आपके द्वारा अधिक मेहनत से कार्य किए जाएंगे. आपकी सक्रियता काफी अधिक रहेगी.आपके द्वारा कोई महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी पूरी की जा सकती है.आप अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से पूरा करेंगे. अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ विवाद करने से बचना होगा. व्यवसाय में आज कंपीटीटर्स के साथ नई स्ट्रेटजी से कार्य करना होगा. प्रॉपर्टी,कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस में आज पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा.

Finance / फाइनेंस

 आज आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती देखने को मिलेगी. मेहनत के द्वारा उम्मीद से अधिक लाभ मिलने की संभावना है. किसी सरकारी योजना अथवा प्रॉपर्टी में फंसे हुए पैसे के प्राप्त होने की उम्मीद है. प्रॉपर्टी या नये वाहन की खरीदारी पर आपका धन खर्च हो सकता है. समाज में मान सम्मान और अपना प्रभाव जमाने के लिए खर्च न करें.अनावश्यक रूप से किए गए खर्च से आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है.ज्यादा रिस्क लेकर निवेश न करें.किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही निवेश करें.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन 

 आज प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण और एक्साइटमेंट रहेगा. जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है. प्रेम संबंधों में प्रीमियम टाइम बिताने का अवसर मिलेगा. छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें.  गुस्सा अथवा आवेश में आकर कही गई बातें विवाद कर सकती हैं. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.आज किसी आकर्षक व्यक्ति से आपकी मुलाकात प्रेम संबंधों में बदल सकती है.सिंगल लोगों के विवाह से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 3
Lucky Color / शुभ रंग : नारंगी    

आज का उपाय : आज किसी मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें एवं हनुमान जी के चरणों में नारियल अर्पित करें.

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