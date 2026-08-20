20 August 2026 Numerology Horoscope 8 : आर्थिक मामलों में अनुशासन के साथ रखें सावधानी

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8,17,26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. आपके प्रयासों से सिचुएशन धीरे-धीरे आपकी कंट्रोल में रहेगी. लगातार प्रयास आपको मजबूत सफलता देंगे. धैर्य के साथ कार्य करें.आज किए गए प्रयासों भविष्य में बेहतर स्थिति होगी.आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर

ऑफिस में आज आपको अतिरिक्त मेहनत और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा. आपके द्वारा किए गए प्रयासों से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपके कार्य पर नजदीकी से नजर रखी जाएगी.आपकी जिम्मेदारी और समर्पण को देखते हुए कोई कठिन और बड़ी जिम्मेदारी वाला प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है. सरकारी कार्य, टेक्निकल, कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों के लिए आज कर्मचारियों के साथ बातचीत में व्यवहार बेहतर रखो. काफी समय से रुका हुआ भुगतान आज रिलीज हो सकता है.

Finance / फाइनेंस

फाइनेंशियल मेटर में अनुशासन बनाकर चलें और जिम्मेदारी से द्वारा किए गए कार्यों से लाभ की स्थिति रहेगी.इनकम बढ़ सकती है. किसी पुराने रुके हुए फाइनेंशियल मेटर में प्रगति देखने को मिलेगी. किसी पुराने कर्ज को चुकाने का प्रयास करें. उधार से संबंधित लेनदेन ना करें.लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान केंद्रित करें.किसी भी जोखिम से भरे निवेश से दूरी बनाकर रखें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन

रिश्तो में आपकी गंभीरता से पार्टनर के साथ दूरियां बढ़ सकती हैँ. कम बोलने की वजह से गलतफहमी होने की संभावना है. अपने दिल की बातों को पार्टनर के साथ खुलकर करें. किसी भी बात में संकोच करने से दिक्कत बढ़ सकती है.जीवन साथी के साथ बेहतर भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत होने की संभावना है. लोगों के लिए विवाह से संबंधित सूचना प्राप्त होगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 6

Lucky Color / शुभ रंग : ब्लैक

आज का उपाय : आज किसी शनि मंदिर में सरसों अथवा तिल के तेल का दीपक जलाएं एवं छाया दान करें.