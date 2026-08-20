20 August 2026 Numerology Horoscope 7 : वैवाहिक जीवन और पारिवारिक सदस्यों के साथ विवाद करने से बचें

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है.आज आप काफ़ी सेंसेटिव रहेंगे. आपके द्वारा प्रत्येक मामले में गंभीर विश्लेषण किया जाएगा. आपका मन आध्यात्मिक कामों में लग सकता है.आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर

ऑफिस में आज आपके द्वारा की गई मेहनत से धीरे-धीरे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.रिसर्च, इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन से जुड़े क्षेत्र से विशेष लाभ की स्थिति रहेगी. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको महत्वपूर्ण सलाह दी जा सकती है. ऑफिस की गुप्त राजनीति और किसी भी विवाद से आपको बचकर रहना होगा.व्यापार में तेज निर्णय और विश्लेषण से आपको बेहतर लाभ की स्थिति बनेगी.विदेश से संबंधित व्यवसाय में आज का दिन लाभदायक रहेगा.

Finance / फाइनेंस

आज आपकी आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. अचानक आपके खर्चों में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है. इन्वेस्टमेंट के दौरान आपको सावधानी रखनी होगी. जल्दबाजी या किसी के बहकावे में आकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन और कमिटमेंट ना करें. इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपको बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सकता है. फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आज का दिन बेहतर है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन

आज प्रेम संबंध और जीवनसाथी के साथ दूरियां बढ़ सकती है. किसी भी समस्या की वजह से आज घर में सदस्यों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है. पार्टनर से दिल की बात स्पष्ट शब्दों में करें. किसी परिचित व्यक्ति के माध्यम से वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है.किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से रिश्तों में शंका और गलतफहमी बढ़ सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 6

Lucky Color / शुभ रंग : महरून

आज का उपाय : आज किसी धर्म स्थान अथवा मंदिर में धार्मिक पुस्तक जैसे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण आदि वितरित करें.