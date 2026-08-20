20 August 2026 Numerology Horoscope 6 : आज आपके प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन में नजदीकियां बढ़ेगी

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज आपके प्रभाव एवं गाइडेंस से आपके सहकर्मी काफी बेहतर कार्य करेंगे.काफी समय से अटके हुए कार्य आज शुरू हो सकते हैं.सुख सुविधाओं की तरफ आपका मन आकर्षित होगा.आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर

ऑफिस में आज आपकी टैलेंट और स्किल की वजह से बड़ी कामयाबी हासिल होगी.लोग आपसे आकर्षित होंगे.वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आप पर भरोसा किया जाएगा.आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है.प्रमोशन अथवा ट्रांसफर के लिए प्रयासरत लोगों को आज सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.फैशन डिजाइनिंग,होटल इंडस्ट्री और पब्लिक के साथ जुड़े हुए कामों में दिन सकारात्मक रहेगा.नई नौकरी के प्रयास कर रहे जातकों को कई बड़े अवसर प्राप्त होंगे.व्यवसाय में आज ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनेंगे.सेल में वृद्धि होगी. निवेश करने के लिए व्यवसाय में आज के दिन आपको लाभ की प्राप्ति होगी.

Finance / फाइनेंस

आज आपकी आर्थिक स्थिति अन्य दिनों की तुलना में काफी बेहतर रहेगी.इनकम और एक्सपेंडिचर में संतुलन बनाकर चलना होगा.सोर्स आफ इनकम बढ़ सकती है. पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लाभ होगा.आज आपको बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है.लग्जरी और कंफर्ट से रिलेटेड चीजों को खरीदने तथा खुद की लाइफस्टाइल पर जरूरत से ज्यादा धन खर्च होने की संभावना है. इन्वेस्टमेंट भावनाओं की जगह कैलकुलेशन के आधार पर करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन

आज प्रेम संबंधों में काफी अधिक नजदीकियां और लगाव रहेगा. पार्टनर के साथ रोमांटिक टाइम व्यतीत करने का मौका मिलेगा. अनमैरिड लोगों को आज विवाह से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है.नए प्रेम संबंध बनाने की संभावना है. सोशल मीडिया के माध्यम से किसी दूर के व्यक्ति से आपका आकर्षण बढ़ सकता है.वैवाहिक जीवन में एक दूसरे का सम्मान करें. भावनाओं की कदर करें और समय व्यतीत करें. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से विवाद होने की संभावना रहेगी.परिवार और बच्चों के साथ समय व्यतीत करने से आपको मानसिक मजबूती मिलेगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 9

Lucky Color / शुभ रंग : बेबी पिंक

आज का उपाय : घर की किसी महिला अथवा बच्चों को वस्त्र,श्रृंगार का सामान, इत्र या परफ्यूम आदि भेंट करें.