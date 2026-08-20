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20 August 2026 Numerology Horoscope 5: आपका बेहतर कम्युनिकेशन आपके करियर में सफलता देगा

आज के दिन का अंक 2 और आपका मूलांक 5 है. आज बुध और चन्द्रमा की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. आज आपका दिमाग काफी चंचल रहेगा.व्यवसाय और करियर से संबंधित लोगों के साथ बातचीत बेहतर होगी.आईए जानते हैं मूलांक 5 के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है

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20 August 2026 Numerology Horoscope 5: आपका बेहतर कम्युनिकेशन आपके करियर में सफलता देगा
आपके प्रेम संबंधों में बातचीत के माध्यम से नजदीकियां बढ़ेगी.

Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. दिमाग में आज काफी सक्रियता रह सकती है. मल्टीटास्किंग की तरफ आपको आकर्षण होगा.लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर

 करियर के लिए आज से आज आपका दिन काफी सकारात्मक रहेगा आपकी बेहतर कम्युनिकेशन और क्विक डिसीजन पावर की वजह से करियर में कई बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे उच्च अधिकारियों को आपके द्वारा किए गए कार्य काफी प्रभावित कर सकते हैं नई नौकरी के इंटरव्यू अथवा किसी प्रेजेंटेशन में आपके द्वारा की गई बातचीत के माध्यम से क्लाइंट आकर्षित होंगे आपके प्रयास सफल होंगे. सरकारी नौकरी अथवा किसी बड़े प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे जातकों के लिए आज सकारात्मक संकेत प्राप्त होने की संभावना है व्यवसाय में नए ग्राहक बन सकते हैं सेल्स मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े कामों में आपके कम्युनिकेशन की वजह से सफलता प्राप्त होगी किसी भी डील को पेपर पर कंप्लीट करें मौखिक कमिटमेंट लाभदायक नहीं होगा.

Finance / फाइनेंस

 आज मल्टीटास्किंग की वजह से आपको कई जगह से धन लाभ होने की संभावना है.धन प्राप्ति के नए सोर्सेस बन सकते हैं.रुके हुए पेमेंट में मूवमेंट देखने को मिलेगा. छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लाभ की स्थिति बनेगी.ज्यादा जोखिम लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें.ऑनलाइन शॉपिंग या घूमने फिरने पर आपका धन अधिक खर्च होने की संभावना है. आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें. अन्यथा बजट का संतुलन बिगड़ सकता है.ओवरऑल आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन 

आपके प्रेम संबंधों में बातचीत के माध्यम से नजदीकियां बढ़ेगी. ओपन कम्युनिकेशन से पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं.सोशल मीडिया के माध्यम से आपके नए प्रेम संबंध बनने की संभावना है. किसी परचित व्यक्ति के माध्यम से विवाह की बातचीत बन सकती है. वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें. शाम के समय कहीं घूमने, धार्मिक स्थान अथवा पिकनिक आदि में जाने का प्लान करें. छोटे भाई बहनों के साथ समय व्यतीत करें. उनकी समस्याओं का समाधान करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 2
Lucky Color / शुभ रंग : हल्का हरा 

आज का उपाय : आज छोटे-छोटे बच्चों में खट्टी मीठी गोलियां अथवा संतरे की गोलियां वितरित करें

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