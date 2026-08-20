Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आज आपको पूर्व में किए गए कामों का विश्लेषण करना है.लाभ और हानि के बीच में समीक्षा के माध्यम से संतुलन बनाना है.आपके किए गए प्रयासों से धीमे-धीमे सफलता मिल सकती है.किसी भी अवसर को जल्दबाजी में स्वीकार न करें.आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर

कार्य क्षेत्र में आज आपकी मेहनत की तारीफ होगी.आपके द्वारा किए गए प्रयासों से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.किसी नए प्रोजेक्ट में आपकी जिम्मेदारी निश्चित की जाएगी.टेक्निकल, मैनेजमेंट और डिजिटल बिजनेस और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. अधीनस्थ कर्मचारी एवं कलीग के साथ संबंध बेहतर रखें.उनके कामों पर नजर बनाकर रखें अन्यथा किसी गलती की सजा आपको मिलने की संभावना है.कार्यों की प्राथमिकता तय करें और रिकॉर्ड बनाकर कागजों को सही तरीके से व्यवस्थित करें. व्यवसाय में आज आपकी बेहतर रणनीति से बढ़ोतरी होगी.मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. पार्टनर पर भरोसा आंख बंद करके ना करें.

Finance / फाइनेंस

आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.धन आगमन की स्थिति अप्रत्याशित रहेगी. अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन और खर्चों में बढ़ोतरी होने से स्थिति अनकंट्रोल रह सकती है.आपके अनुशासन में रहकर किए गए प्रयासों से अतिरिक्त इनकम के माध्यम से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. शेयर बाजार और रिस्की इन्वेस्टमेंट जोश अथवा भावनाओं में आकर ना करें. बचत पर ध्यान केंद्रित करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन

प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति लगाव रहेगा. आपकी भावनाओं में नजदीकियां होगी. अत्यधिक व्यस्तता की वजह से बोले गए कठोर शब्दों के माध्यम से पार्टनर हर्ट हो सकता है.पहले से चले आ रहे विवादों में बातचीत ना करें.किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बातचीत शुरू हो सकती है. नए प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बनाकर रखें. सहज शब्दों में बातचीत करें. अपने व्यस्त समय में जीवनसाथी के लिए समय निकाले. कहीं बाहर घूमने का प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 7

Lucky Color / शुभ रंग : हरा



आज का उपाय : आज किसी कुष्ठ आश्रम में अथवा धर्म स्थान में जाकर गरीब लोगों के लिए मंदिर में चढ़ाए हुए नारियल का प्रसाद वितरित करें.