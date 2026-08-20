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20 August 2026 Numerology Horoscope 3: खरीदारी पर धन खर्च करने से बचना होगा, करियर में आपकी होगी प्रगति

आज के दिन का अंक 2 और आपका मूलांक 3 मिलकर बृहस्पति और चंद्र की ऊर्जा के साथ आपके दिन को प्रभावित करेगी. आप अपनी किसी भी बात को लोगों के सामने काफी मजबूती के साथ रख सकते हैं.आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन. 

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20 August 2026 Numerology Horoscope 3: खरीदारी पर धन खर्च करने से बचना होगा, करियर में आपकी होगी प्रगति
वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में आज काफी पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव रहेंगी.

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज आपकी सही रणनीति से काफी समय से बंद पड़े कामों में प्रगति होगी.आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी. किसी भी योजना में आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपके भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे.आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर 

 ऑफिस में आज आपके द्वारा तेज निर्णय और बेहतर नेतृत्व की वजह से किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में कामयाबी मिलेगी. उच्च अधिकारियों के साथ अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी को डिस्कस कर सकते हैं. प्रमोशन या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर मिलेगा. किसी कार्य में आपकी एकाग्रता से आसानी से परिणाम प्राप्त होगा. व्यवसाय के विस्तार के लिए आज का दिन बेहतर है. ग्राहकों के साथ संबंध में लाभ होगा.मार्केटिंग के माध्यम से आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी.

Finance / फाइनेंस 

 आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर रहेगी. इनकम को बढ़ाने के आपकी प्रयासों में गंभीरता होगी. पूर्व में किए गए निवेश के माध्यम से आज लाभ होगा. समाज में दिखावे या अनावश्यक खरीदारी पर आपका धन खर्च होने की संभावना है. किसी मित्र अथवा रिश्तेदार को आज उधार लेनदेन ना करें. इन्वेस्टमेंट के लिए हाथ से आज का दिन बेहतर है. सोच समझकर सही दिशा में निवेश के माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन

वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में आज काफी पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव रहेंगी. एक दूसरे के प्रति लगाव की स्थिति रहेगी. बेहतर भविष्य के लिए आज एक दूसरे के साथ लंबी चर्चा होगी. इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.अविवाहित लोगों की विवाह से संबंधित बातचीत शुरू हो सकती है. नए प्रेम संबंध बन सकते हैं. वैवाहिक जीवन में पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. समय-समय पर उसके साथ घूमने फिरने या फोन कॉल के माध्यम से कम्युनिकेशन बनाकर रखें. कम्युनिकेशन गैप की स्थिति में होने की संभावना है.

Lucky Number / शुभ अंक : 4
Lucky Color / शुभ रंग : सिलेटी 

आज का उपाय : आज चने की दाल और हल्दी की गांठ लेकर केले की वृक्ष की जड़ों में अर्पित करें.

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