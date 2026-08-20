20 August 2026 Numerology Horoscope 2 : प्रेम संबंधों में कम्युनिकेशन बढ़ेगा लगाव और पुरानी गलतफहमी होंगी दूर

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है.आपके दिमाग में आज तरह तरह के विचार रहेंगे. लोग आपकी बातों से कन्वेंस होंगे. दिन में शुरुआत से थोड़ी दिक्कत रहेगी. कुछ समय बाद स्थिति आपके पक्ष में रहेंगी.आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर

ऑफिस में आज अधीनस्थ कर्मचारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. टीम के सदस्यों के साथ आज बेहतर समन्वय रहेगा. आपकी शांत रहकर कार्य करने की शैली से वरिष्ठ अधिकारी काफी प्रभावित होंगे.किसी बड़े प्रोजेक्ट में आज आपको सफलता हासिल हो सकती है.नई नौकरी के प्रयास कर रहे जातकों को आज सकारात्मक संकेत प्राप्त होंगे.ऑफिस की गुप्त राजनीति से दूरी बनाकर रखें. व्यवसाय में आज ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनेंगे.पुराने ग्राहकों के साथ कम्युनिकेशन के माध्यम से बड़ी डील हो सकती है.नए व्यापार की शुरुआत के लिए आज प्लानिंग कर सकते हैँ.

Finance / फाइनेंस

आज आपकी आर्थिक स्थिति अन्य दिनों की तुलना में बेहतर और स्थाई रहेगी. अनावश्यक खर्चों पर आपको कंट्रोल करना होगा.घर परिवार की सदस्यों के द्वारा आपका अधिक धन खर्च किया जा सकता है. किसी व्यक्ति के प्रभाव अथवा दबाव में आकर धन खर्च न करें,अन्यथा आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान केंद्रित करें.एक्सपर्ट की सलाह लेकर निवेश करने से लाभ की स्थिति बनेगी.काफी समय से किसी स्कीम में लगे हुए पैसे के वापस मिलने की उम्मीद है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन

आज प्रेम संबंधों अथवा जीवनसाथी के साथ संबंधों में भावनात्मक लगाव रहेगा. पार्टनर के साथ बातचीत काफी महत्वपूर्ण होगी.पहले से चले आ रहे विवाद और गलतफहमियां आज खत्म हो सकती है. छोटी-छोटी बातों पर नाराजगी एवं चिड़चिड़ापन रिश्ते में दूरियां बढ़ा सकता है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के द्वारा आपका सहयोग किया जाएगा. अनमैरिड लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है. किसी परिचित के माध्यम से किसी प्रोग्राम के दौरान आपकी मुलाकात प्रेम संबंधों में बदल सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 1

Lucky Color / शुभ रंग : सफेद

आज का उपाय : आज किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में शहद मिलाकर अर्पित करें एवं रात्रि काल में चंद्रमा के नीचे बैठकर 10 मिनट मौन व्रत करें.