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20 August 2026 Numerology Horoscope 1 : साझेदारी से सम्बंधित व्यवसाय में होगा लाभ, पार्टनर की भावनाओं का करें सम्मान.

आज दिन का अंक 2 है और मूलांक 1 जो कि सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है.आज सूर्य और चंद्र की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित रहेगा. आज आपको अपनी बात पर अडिग रहने के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं को भी सम्मान देना होगा.

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20 August 2026 Numerology Horoscope 1 : साझेदारी से सम्बंधित व्यवसाय में होगा लाभ, पार्टनर की भावनाओं का करें सम्मान.
पार्टनर के साथ आपकी बातचीत शानदार रहेगी.

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. पुरानी परंपराओं से अलग हटकर आज कुछ नया करने का प्रयास कर सकते हैं. आपके आत्मविश्वास और स्मार्ट थिंकिंग से कामयाबी मिलने की संभावना है. जल्दबाजी में गलती करने से बचें. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर

ऑफिस में आज आपके द्वारा अधिक मेहनत और बेहतर नेतृत्व क्षमता से कार्य किया जाएगा. अधिकारियों के द्वारा आपकी कार्यप्रणाली की प्रशंसा होगी. ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत सकारात्मक रहेगी. आपके प्रयासों एवं उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन से रुके हुए कार्यों में आज प्रगति देखने को मिलेगी.नई नौकरी के प्रयास कर रहे लोगों को आज बेहतर अवसर मिलने की संभावना है. अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अपना व्यवहार बेहतर रखें.व्यवसाय में पुराने ग्राहकों के साथ फिर से बेहतर डील हो सकेगी. किसी भी डील के दस्तावेज एवं टर्म और कंडीशन पर ध्यान दें.साझेदारी का व्यवसाय लाभदायक रहेगा.

Finance / फाइनेंस

आपकी आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी.अन्य दिनों की तुलना में इनकम बढ़ेगी. आय के नए स्रोत बढ़ने से संबंधित कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी. किसी रुके हुए भुगतान में आपके फॉलोअप से बेहतर प्रणाम हासिल होंगे. आज अचानक से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी.जल्दबाजी में कोई भी निवेश न करें.ज्यादा रिस्क लेकर किए गए निवेश में धन हानि का खतरा रहेगा. खरीदारी या प्रभाव दिखाने के लिए आज आप अधिक धन खर्च कर सकते हैं.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन 

 प्रेम संबंधों में आज भावनाएं हावी रहेगी. पार्टनर के साथ आपकी बातचीत शानदार रहेगी. एक दूसरे के साथ प्रीमियम टाइम विताने का अवसर मिलेगा.आपके जीवनसाथी एवं लव पार्टनर की भावनाओं को सम्मान देना होगा.छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें अन्यथा बहस की स्थिति से विवाद हो सकता है. वैवाहिक जीवन में आज कहीं घूमने अथवा मूवी का प्लान बन सकता है.परिवार के साथ समय व्यतीत करें.घरके बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगी.सिंगल जातकों के नए प्रेम संबंध या विवाह की बातचीत शुरू होने की संभावना है.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky  Color / शुभ रंग : सफेद 

आज का उपाय : जरूरतमंद लोगों एवं किसी विधवा आश्रम में जाकर आवश्यकता से संबंधित सफेद वस्तुओं का यथाशक्ति अनुसार दान करें.

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