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Numerology Prediction 9 : व्यवसाय में साझेदारी के प्रपोजल पर रखें संयम, प्रेम संबंधों में बनेगी विवाह की बात

आज के दिन का अंक है 8 है और मूलांक 9 जो मंगल और शनि की ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी.आज आपके काम के प्रति संकल्पित रहने से आपको मजबूती मिलेगी लेकिन आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा. आईए जानते हैं मूलांक 9 के व्यक्तियों के जीवन में इसका असर.

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Numerology Prediction 9 : व्यवसाय में साझेदारी के प्रपोजल पर रखें संयम, प्रेम संबंधों में बनेगी विवाह की बात
मूलांक 9: लक्ष्य पर फोकस से मिलेगा लाभ

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आपकी निर्णय लेने की क्षमता और अतिरिक्त ऊर्जा से आज आपके काम तो बनेंगे लेकिन कई बार रुकावट और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. जल्दबाजी में डिसीजन और गुस्से पर कंट्रोल करना होगा. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आपकी अतिरिक्त ऊर्जा और नेतृत्व करने की मजबूत क्षमता से आप निर्णय ले सकते हैं. कठिन से कठिन कार्य आज आपके द्वारा आसानी से किया जा सकते हैं. आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है. जिसमें आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. फील्ड में कार्य करने वाले जातकों के लिए आज का दिन अतिरिक्त सक्रियता का है. ऑफिस में साथी कर्मचारियों के साथ बेहतर संबंध बनाकर रखें. व्यवसाय में आज आप विस्तार करने के बारे में विचार कर सकते हैं. नए ग्राहक आपके साथ जुड़ेंगे. प्रचार प्रसार से आपके ब्रांड में मजबूती आएगी. कंपटीशन में आपकी जीत होगी. साझेदारी संबंधित प्रपोजल में संयम रखें.

Finance / फाइनेंस: आज आर्थिक मामलों में आपकी सक्रियता से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी दिन की शुरुआत में कई बार रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. इनकम बढ़ाने के लिए आज कई तरीके के प्रयोग आपके द्वारा किए जा सकते हैं. अचानक आपके खर्चों में बढ़ोतरी के संकेत हैं. इसलिए इन्हें कंट्रोल करने का प्रयास करें. इन्वेस्टमेंट और किसी भी आर्थिक काम में जोखिम और जल्दबाजी ना करें. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ेंगे. 

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज आक्रामकता और जुनून हावी रहेगा. पार्टनर की भावनाओं और प्रस्ताव को समझने का प्रयास करें. आज पार्टनर के ऊपर अधिकार जताने से बेहतर उसके साथ विचारों को मिलाकर चलें. आज आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं. प्रेम संबंधों में विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है. जीवनसाथी के साथ धैर्य और समझदारी से बातचीत करें. आपके द्वारा ओपन कम्युनिकेशन से रिश्तो में मजबूती होगी. छोटी-मोटी बातों को इग्नोर करें. परिवार की कोई बड़ी समस्या आपके द्वारा समाप्त की जा सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग :  केसरिया 

आज का उपाय : आज गाय को लाल मसूर की दाल, भोजन, मीठी रोटी गाय को खिलाएं.

लेखक के बारे में
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अंकशास्त्री गौरव कुमार दीक्षित
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डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित आईएसओ 9001-2015 सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी न्यूमेरोलॉजी, टैरो रीडिंग में विशेषज्ञता है. एस्ट्रो वास्तु, टैटू एक्टिवेशन,... और पढ़ें
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