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Numerology Prediction 7: पुरानी नीतियों की जगह अपनी नई सोच और रणनीति के साथ आगे बढ़ें

आज के दिन का अंक 8 और आपका मूलांक 7 है. आज केतु और शनि की ऊर्जा का संचार आपको आध्यात्मिक विषयों और रहस्यमई खोज के लिए बेहतर क्षमता प्रदान करेगा. आईए जानते हैं कि मूलांक 7 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology Prediction 7: पुरानी नीतियों की जगह अपनी नई सोच और रणनीति के साथ आगे बढ़ें
मूलांक 7: रहस्यमयी विषयों में बढ़ेगी रुचि

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आप अनुभव का सहारा लेकर नए विकल्प तलाश सकते हैं. किसी भी कार्य को बेहतर इंस्पेक्शन करने की क्षमता होगी. नए तरीके से आज आप किसी भी व्यक्ति से बातचीत करेंगे. आपके पुराने अनुभव आज आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होंगे. ओवर थिंकिंग से बचना होगा. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आपके द्वारा किसी भी कार्य के मजबूत निरीक्षण क्षमता और समस्याओं के समाधान करने की विशेष ताकत होगी. आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी बेहतर रहेगा. पुरानी पद्धतियों पर चलने की जगह आज आपको नए प्रयास करने होंगे. किसी भी कार्य में आपकी गंभीरता और गहराई आपको सफल बनाएगी. व्यापार में आज पर्दे के पीछे से बेहतर रणनीति लेकर आपको अपने कम्पटीटर से लड़ना होगा. नई टेक्नोलॉजी आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगी. पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखें.

Finance / फाइनेंस: आज आर्थिक मामलों में काफी सतर्कता रखना का समय है. कोई भी निर्णय जल्दबाजी और गलतफहमी से ना लें. बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी पूरी जांच करने के बाद ही निर्णय करें. शेयर बाजार, ट्रेडिंग या शार्टमनी से दूर रहें. पुराने फाइनेंशियल मैटर सॉल्व करने का प्रयास करें. आज सेविंग्स पर आपको ध्यान देना होगा. फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करें. उधार लेनदेन बंद करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंध में कभी-कभी मन की बात को शब्दों में कहना भी आवश्यक होता है. अन्यथा चुप रहने से प्यार होने के बावजूद भी दूरियां बढ़ जाती है. इसलिए अपनी फिलिंग्स को व्यक्त करें. आज आपके दिल की बात कहने से रिश्ता बेहतर होगा. ज्यादा बोलने या बिना सोचे बोलने से रिश्तों में अलगाव की स्थिति हो सकती है. दांपत्य जीवन में आज संयम रखें. बातचीत के दौरान भाषा की मर्यादा बनाए रखें. जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत करें इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे. कोई भी बात छुपाने से आज विवाद हो सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : सफेद 

आज का उपाय : आज किसी पुलिसकर्मी को गुलाबजामुन खिलाएं. इससे आपको मानसिक शांति और आर्थिक प्रगति प्राप्त होगी.

लेखक के बारे में
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अंकशास्त्री गौरव कुमार दीक्षित
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डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित आईएसओ 9001-2015 सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी न्यूमेरोलॉजी, टैरो रीडिंग में विशेषज्ञता है. एस्ट्रो वास्तु, टैटू एक्टिवेशन,... और पढ़ें
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