Numerology Prediction 5: लक्ष्य का करें निर्धारण, एक साथ कई काम से हो सकता है नुकसान!

Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आज आप पुरानी सोच को छोड़कर बदलाव के लिए नए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं. नए लोगों के साथ जुड़ना या उनके साथ कम्युनिकेशन करने से आपके काम बन सकते हैं. जल्दबाजी नुकसानदायक रहेगी. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर : आपकी बातचीत की शैली, कार्य करने का स्मार्ट तरीका ऑफिस में आपकी एक अलग इमेज क्रिएट करेगा. किसी मीटिंग या पब्लिक डीलिंग में आपको आज सफलता मिल सकती है, लेकिन धैर्य रखना होगा. मल्टीटास्किंग आपके करियर को नकारात्मक प्रभावित करेगी. अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और किसी एक रास्ते पर चलने का प्रयास करें. व्यवसाय में आज मार्केटिंग के द्वारा लाभ मिलने की संभावना है. सेल्स और कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति धीमे-धीमे मजबूत होगी. जल्दबाजी और शॉर्टकट से नुकसान हो सकता है. नए तरीके से धन कमाने का अवसर प्राप्त हो सकता है. सोर्स आफ इनकम बढ़ाने पर विचार हो सकता है. अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होगी. घरेलू सुविधाओं तथा ट्रैवलिंग में खर्च हो सकता है. बजट का संतुलन बनाए रखें. आर्थिक लेनदेन करते समय विशेष सतर्कता रखें. अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की व्यावसायिक डील ना करें. ट्रेडिंग के माध्यम से आज लाभ हो सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : नई-नई बनी प्रेम कहानी में आज आपका कम्युनिकेशन काफी महत्वपूर्ण होगा. आपकी बातें पार्टनर को प्रभावित करेगी. आपके संबंधों में नजदीकियां बढ़ सकती है. पुराने विवाद में आज बैठकर बातचीत करने का अवसर मिलेगा. अनमैरिड लोगों के विवाह की बातचीत शुरू हो सकती है. पार्टनर के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना होगा. एक दूसरे को समझना सुखद वैवाहिक जीवन की ओर लेकर जाएगा. पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग अथवा घूमने का योग बन रहा है. पार्टनर की एडवाइस के इग्नोर ना करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 1

Lucky Color / शुभ रंग : हल्का हरा

आज का उपाय : तीन मुट्ठी साबुत मूंग बाजार से खरीद कर, पक्षियों के लिए दाने के रूप में डालें. इससे आपके व्यवसाय में वृद्धि और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.