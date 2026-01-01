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Numerology Prediction 2 : टीम के साथ मिलकर कार्य करने से मिलेगी बेहतर सफलता, रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग

आज दिन का अंक है 8 है और आपका मूलांक 2 है, जो चन्द्रमा और शनि की ऊर्जा आपका दिन प्रभावित करेगी. आज आपको अपने अंदर की क्षमताओं को पहचाना होगा और उसका सही दिशा में प्रयोग करना होगा. आईए जानते हैं मूलांक 2 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology Prediction 2 : टीम के साथ मिलकर कार्य करने से मिलेगी बेहतर सफलता, रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग
मूलांक 2: आत्मविश्वास से खुलेंगे नए अवसर

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आपका सिक्स सेंस आज जबरदस्त काम करेगा. आंतरिक चेतना के माध्यम से किसी भी परिस्थिति में सच्चाई का पता लगा सकते हैं. आज आप किसी भी सिचुएशन की असलियत का अंदाजा पहले ही लगा लेंगे. आपकी कल्पना शक्ति और भावनाएं काफी गहरी रहेगी. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज लोगों की भावनाओं को बिना बोले सोचने और समझने की ताकत की वजह से आज आपको कामयाबी हासिल हो सकती है. आज आप टीम के साथ मिलकर बेहतर काम कर सकते हैं. अकेले काम करने में आज मन उचट सकता है या ओवर थिंकिंग की समस्या परेशान करेगी. नई नौकरी या नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए आज का दिन बेहतर है. किसी भी प्रेजेंटेशन या मीटिंग के दौरान अपने विचारों को स्पष्ट शब्दों में प्रकट करें. ज्यादा सोचने की वजह से महत्वपूर्ण अवसर, लेट निर्णय लेने लेने के कारण छूट सकते हैं. ग्राहकों की सेटिस्फेक्शन और उनके साथ लंबे रिश्ते बनाने के लिए आपको भरोसा करना होगा. ज्यादा उधार व्यापार नुकसान दे सकता है.

Finance / फाइनेंस: आज फाइनेंसियल कंडीशन संतुलित रह सकती है. आपको लगातार प्रयास करने होंगे. छोटे-छोटे लाभोँ से आज संतोष करना पड़ सकता है. किसी सरकारी काम या डील में फंसा पैसा आज आपको वापस मिल सकता है. भावनात्मक रूप से खर्च करने से बचना होगा. किसी व्यक्ति की दुख भरी कहानी सुनकर कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें. इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज आपको एक बेहतर प्लान की आवश्यकता है. वित्तीय प्रबंधन पर आज आपको ध्यान देना होगा.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति आप गंभीर रूप से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं. किसी भी प्रकार की शंका या ओवरथिंकिंग करने से दिक्कत हो सकती है, इसलिए पार्टनर के साथ खुलकर अपनी समस्या की ऊपर बात करें तथा उसका समाधान करने का प्रयास करें. अविवाहित लोगों के एक्स के साथ फिर से संबंध शुरू हो सकते हैं. मैरिड लाइफ में पार्टनर के द्वारा आपके कार्य में सहयोग किया जाएगा. एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना गहरी होगी. जीवनसाथी की सलाह को महत्वपूर्ण समझें.

Lucky Number / शुभ अंक : 9

Lucky Color / शुभ रंग : लाल 

आज का उपाय : आज सफेद कपड़े में दो मुट्ठी चावल और सफेद मिठाई, थोड़ा लोहा लेकर किसी निर्जन भूमि में गाड़े.

लेखक के बारे में
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अंकशास्त्री गौरव कुमार दीक्षित
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डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित आईएसओ 9001-2015 सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी न्यूमेरोलॉजी, टैरो रीडिंग में विशेषज्ञता है. एस्ट्रो वास्तु, टैटू एक्टिवेशन,... और पढ़ें
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