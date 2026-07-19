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Numerology Prediction 7: शोध कार्य में विद्यार्थियों को मिलेगी बड़ी सफलता!

आज के दिन का अंक 9 और आपका मूलांक 7 है. आज केतु और मंगल की ऊर्जा से आपको आज शांत मन से भीड़भाड़ से दूर होकर अकेले में बैठकर गंभीर चिंतन करने की प्रेरणा मिलेगी. आईए जानते हैं कि मूलांक 7 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology Prediction 7: शोध कार्य में विद्यार्थियों को मिलेगी बड़ी सफलता!
अनमैरिड लोगों के जीवन में आज नए प्रेम संबंध बन सकते हैं

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आपको किसी भी निर्णय लेते समय धैर्य रखना होगा जल्दबाजी में कोई फैसला न करें आज आपके द्वारा लिए गए निर्णय से भविष्य में बड़े लाभ प्राप्त होंगे. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज महत्वपूर्ण विषयों पर आपकी एनालिसिस करने की क्षमता जबरदस्त रहेगी. रिसर्च, ज्योतिष और कानून, अध्यात्म के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए आज विशेष सफलता हासिल हो सकती है. ऑफिस मैं आज उच्च अधिकारियों के द्वारा आपका सहयोग किया जाएगा. महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर आपके ओहदे में बढ़ोतरी होगी.नई नौकरी का प्रयास आज खत्म हो सकता है. आज किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें.अकेले में बैठकर आप बेहतर कार्य कर सकते हैं.किसी भी विषय पर आपका गंभीर चिंतन बेहतर परिणाम देने वाला होगा. रिसर्च और उच्च शिक्षा से संबंधित जातकों के लिए आज बेहतर परिणाम हासिल होंगे.व्यवसाय में आज आपको बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा. ऑनलाइन बिजनेस, विदेश से संबंधित व्यवसाय,धार्मिक कार्य में विशेष लाभ की स्थिति बनेगी.

Finance / फाइनेंस: आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. आज अनप्रिडिक्टेबल इनकम और एक्सपेंडिचर हो सकते हैं. पहले से की गई बचत आपके लिए लाभदायक रहेगी. पूर्व में की गई इंश्योरेंस पॉलिसी या किसी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आज रिटर्न प्राप्त हो सकता है. कोई पेंडिंग पेमेंट आज आपके प्रयासों से मिल सकता है. आज किसी व्यक्ति को उधार धन ना दें. पहले से दिया गया धन आज वापस मिलने की संभावना है. फाइनेंशियल डिसीजन गोपनीय रखें.कोई भी स्ट्रेटजी किसी के साथ शेयर ना करें. लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए आज प्लानिंग करें. सिक्योर ट्रेडिंग में लाभ की स्थिति बन सकती है. किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर निवेश में जोखिम न उठाएं.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपके प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई होगी. आज पार्टनर के साथ आपको खुलकर बातचीत करनी चाहिए. पुराने मनमुटाव और गलतफहमियां आज खत्म हो सकती हैं. रिश्ते में आज सम्मान और विश्वास बनाकर रखना होगा. एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करें. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ आज बेहतर समन्वय होगा. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. अनमैरिड लोगों के जीवन में आज नए प्रेम संबंध बन सकते हैं या विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 2
Lucky Color / शुभ रंग : आसमानी 

आज का उपाय : आज किसी गरीब अथवा कुष्ठ रोगी या विकलांग व्यक्ति को नारियल और मल्टी कलर के कपड़ों का दान करें.

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