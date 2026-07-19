Numerology Prediction 6: प्रेम संबंधों में चली आ रही नाराजगी आज हो सकती है खत्म!

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज सुख सुविधाओं,कंफर्ट,लग्जरी और धन के अलावा रिश्तों और निजी जीवन में समन्वय स्थापित करना मुख्य चुनौती रहेगी. आज आपको दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लेने होंगे.आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपका टैलेंट और क्रिएटिविटी लोगों की नजर में आपकी मजबूत पहचान बनाएगी. फैशन डिजाइनिंग, मीडिया,इंटीरियर डेकोरेशन, इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन नए मौके लेकर आएगा. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको बेहतर सपोर्ट प्राप्त होगा. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अथवा टीम को लीड करने का अवसर मिलेगा. नई नौकरी के इंटरव्यू या नौकरी में अपने मन का ट्रांसफर मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों को आज नई स्किल सीखने का अवसर मिलेगा. व्यापार में आज विस्तार हो सकता है. अचानक आपको कुछ नए आर्डर प्राप्त होंगे.ऑनलाइन बिजनेस और रियल एस्टेट के लिए आज का दिन शानदार परिणाम देने वाला है.

Finance / फाइनेंस: आज फाइनेंसियल कंडीशन शानदार रहेगी. किसी व्यक्ति अथवा अथॉरिटी पर अटका हुआ धन आज आपको प्राप्त हो सकता है. सैलरी और व्यवसाय के अलावा कमिशन अथवा इंसेंटिव तथा दलाली के रूप में धन प्राप्त हो सकता है. घर में कंफर्ट और लग्जरियस से रिलेटेड चीजों की खरीद पर धन खर्च होने की संभावना है.आज आपका खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ सकता है. आपको बचत पर फोकस करना होगा. प्रॉपर्टी, गोल्ड और म्युचुअल फंड में निवेश लाभकारी रहेगा. किसी मित्र अथवा रिश्तेदार के कहने पर निवेश न करें. एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट से संबंधित निर्णय करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए काफी शानदार रहेगा. किसी पुरानी नाराजगी और गलतफहमी की वजह से बोलचाल बंद थी, वह आज शुरू हो सकती है. आज आपके आकर्षण में जबरदस्त वृद्धि होगी. लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे.वैवाहिक जीवन में प्रेम और सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ आज घर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर लंबी चर्चा हो सकती है. सिंगल जातकों के विवाह के लिए आज बातचीत शुरू होने की संभावना है. नए प्रेम संबंध आज बन सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आउटिंग,सरप्राइज डिनर या डेट प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : केसरिया

आज का उपाय : शिवलिंग पर गुलाब का इत्र और अखंडित सफेद चावल अर्पित करें.