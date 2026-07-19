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Numerology Prediction 5: कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों की लग सकती है लॉटरी!

आज के दिन का अंक 9 और आपका मूलांक 5 है. आज मंगल और बुध से आपका दिन प्रभावित होगा. आज आप व्यवसाय में तेज गति से निर्णय करेंगे. आपकी संवाद क्षमता काफी तेज रहेगी. आईए जानते हैं मूलांक 5 के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

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Numerology Prediction 5: कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों की लग सकती है लॉटरी!
वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर होगी.

Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आज के दिन की ऊर्जा आपके लिए नए ऑफर और योजनाओं की प्राप्ति होगी. अचानक आपको बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आज बड़ी डील बनेगी.आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर : आज करियर में काफी प्रगति होगी. मीडिया और मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए लोगों को आज का दिन विशेष रूप से प्रगति वाला रहेगा. डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज बेहतर डील बन सकती है. ऑफिस में आपकी चतुराई और तेज दिमाग की वजह से पुरानी समस्या खत्म हो सकती है. आज नौकरी बदलने की सोच रहे जातकों के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. कोई बड़ा प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में आज का दिन ग्राहकों के साथ बेहतर लाभ की स्थिति का होगा. ऑनलाइन व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी. विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों की बढ़ोतरी होगी.

Finance / फाइनेंस: आज वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर होगी. अचानक आज धनलाभ हो सकता है. एडिशनल इनकम बढ़ सकती है. पैसा काफी तेज फ्लो के साथ आएगा. खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी. किसी भी निवेश में बहुत ज्यादा जोखिम न उठाएं. शेयर बाजार, क्रिप्टो, इंट्राडे में आज निवेश से लाभ कमा सकते हैं. किसी एक्सपर्ट के द्वारा सलाह लेकर निर्णय करें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज काफी रोमांटिक रहेंगे. किसी पुराने संबंध में आज बातचीत के माध्यम से रिश्तों में नजदीकी आएंगी. आज आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम और भरोसा बढ़ेगा.आज साथ बैठकर भविष्य से सम्बंधित बातचीत हो सकती है.आज आपके संबंध काफी डिप्लोमेटिक रहेंगे. संबंधों बातचीत और रोमांस रहेगा. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. आपके भाई बहन के साथ संबंध मजबूत होंगे. 

Lucky Number / शुभ अंक : 3
Lucky Color / शुभ रंग : हरा 

आज का उपाय : भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए 21 इलायची अपने पास रखें. उसके बाद शाम को उनमें से लोगों को प्रसाद स्वरूप भेंट करें.

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