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Numerology Prediction 4: वैवाहिक जीवन में सम्मान और भरोसे में होगी वृद्धि!

आज के दिन का अंक 9 और आपका मूलांक 4 मिलकर मंगल और राहू की ऊर्जा आज आपकी उपलब्धियों में वृद्धि करेगी. आपको गुस्से और अहंकार से बचकर रहना होगा. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन. 

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Numerology Prediction 4: वैवाहिक जीवन में सम्मान और भरोसे में होगी वृद्धि!
म्युचुअल फंड मैं निवेश करें.

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आज आपकी बातों में प्रभाव होगा आप एक अच्छे मैटर के रूप में बेहतर कार्य कर सकेंगे अध्यात्म और धर्म से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी उपयोगी रहेगा. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आपके करियर में काफी तरक्की हो सकती है. उच्च अधिकारियों के सहयोग से आपको प्रत्येक कार्य में सफलता हासिल होगी.काफी लंबे समय से प्रमोशन और नई नौकरी का इंतजार आज खत्म हो सकता है. ऑफिस में आज आपको बेहतर जिम्मेदारी दी जा सकती है. नई नौकरी के इंटरव्यू में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए आज का दिन काफी बेहतर रहेगा. ओवर कॉन्फिडेंस और अनुशासनहीनता से आपको दिक्कत हो सकती है. व्यवसाय में आज बढ़ोतरी के लिए गंभीरता से विचार करें. नए प्रोजेक्ट आज आपके व्यवसाय को प्रगति देंगे. रेफरेंस कॉल के माध्यम से आज बड़ा व्यवसाय मिल सकता है.

Finance / फाइनेंस : आज आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी. काफी एक्साइटमेंट के साथ धन प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं. आज आपको अतिरिक्त इनकम होने की संभावना है.पूर्व में की गई इंश्योरेंस पॉलिसी या किसी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से धन लाभ हो सकता है. समाज में प्रतिष्ठा को मजबूत दिखाने के लिए आज अनावश्यक धन खर्च होने की संभावना है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें. सरकारी योजना, म्युचुअल फंड मैं निवेश करें. जोखिम वाले निवेश से दूर रहें. किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से निवेश करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में आपका भरोसा और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा. अपने जीवनसाथी के साथ भविष्य की बेहतर योजनाओं पर लंबी बातचीत होगी. इससे आपके संबंधों में मजबूती आएगी. आज छोटी-छोटी बातों का इश्यू ना बनाएं अन्यथा विवाद होने की संभावना है. पारिवारिक वातावरण आज खुशनुमा रहेगा.जीवनसाथी के द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण सलाह दी जाएगी. इससे आपके जीवन में लाभदायक स्थिति बनेगी. अविवाहित लोगों के विवाह से संबंधित बातचीत शुरू हो सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 7
Lucky Color / शुभ रंग : गोल्डन 

आज का उपाय : आज किसी धर्म स्थान अथवा गरीबों में हल्दी और पीले फल का दान करें. केसर अथवा हल्दी से दोनों हाथों की हथेली पर स्वास्तिक बनाएं.

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