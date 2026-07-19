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Numerology Prediction 3: आज प्रेम संबंधों में आएगी मजबूती!

आज के दिन का अंक 9 और आपका मूलांक 3 मिलकर बृहस्पति और मंगल की ऊर्जा के साथ आपके कार्यों में गति आएगी.आज आपको सही दिशा में प्रयास करने होंगे.आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन. 

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Numerology Prediction 3: आज प्रेम संबंधों में आएगी मजबूती!
आज करियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे.

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है.आज आपके कार्य शानदार होंगे. आपकी प्रतिभा लोगों को प्रभावित करेगी.आपकी कामों से लोग आज प्रेरित होंगे.आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज करियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको सपोर्ट किया जाएगा.काफी समय से प्रमोशन, ट्रांसफर का इंतजार कर रहे जातकों को सफलता हासिल होगी. नौकरी या जिम्मेदारी में परिवर्तन सकारात्मक रहेगा.प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जातकों के लिए आज दिन बेहतरीन परिणाम देगा. आज रात को और कॉन्फिडेंस से बचकर रहना होगा.अपने एक्सपीरियंस का पूरा लाभ लेना होगा. व्यवसाय की बढ़ोतरी के लिए आज कार्य गंभीरता से करें. धर्म से संबंधित व्यवसाय में आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है. पार्टनरशिप के व्यवसाय में नीतियों को स्पष्ट रखें.

Finance / फाइनेंस : आज फाइनेंसियल कंडीशन पहले से बेहतर रहेगी. इनकम को देखकर आपका काफी एक्साइटेड रहेंगे. पेंडिंग पेमेंट और एडिशनल इनकम आज मिल सकती है. दिए गए लाभ की स्थिति बनेगी. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से लाभ की स्थिति बनेगी. किसी भी प्रकार के जोखिम को लेकर निवेश न करें. इन्वेस्टमेंट में अपने अनुभव का पूरा प्रयोग करें. सामाजिक दिखावे एवं प्रतिष्ठा की मजबूती के लिए आवश्यक रूप से धन खर्च करने से बचें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज विश्वास में बढ़ोतरी होगी. एक दूसरे का सम्मान करें.आज आपको जीवनसाथी के साथ गंभीर चर्चा हो सकती है.आप रिश्तों में समय व्यतीत करें. इससे रिश्तों में मजबूती आएगी. जीवनसाथी का आज आपको हर कार्य में सहयोग मिलेगा. अनमैरिड लोगों के आज विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है. आज काफी प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व के जातक के साथ आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं.

Lucky Number / शुभ अंक : 6
Lucky Color / शुभ रंग :  सुनहरा 

आज का उपाय : आज किसी मंदिर अथवा किसी धर्म स्थान की साफ सफाई करें.

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