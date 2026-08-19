19 August 2026 Numerology Horoscope 9: नेतृत्व क्षमता से मिलेगी सफलता, रिश्तो में भावुकता पर रखें संयम

Personality Number 9 / मूलांक 9: किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आज आपके रिश्तों एवं संबंध होना बेहतर और सकारात्मक ऊर्जा कार्य करेगी. आपको अपनी प्राथमिकताओं को तय करना होगा अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर लक्ष्य की ओर बढ़े. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर:

आज आपको अपने रुके हुए अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना होगा. किसी पुराने बंद पड़े प्रोजेक्ट में आपके द्वारा फिर से शुरू करने का जमा लिया जा सकता है आज आपको आगे बढ़कर किसी भी कार्य की जिम्मेदारी और नेतृत्व संभालना होगा. आज आपकी आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के अलावा लीडरशिप से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी. बिजनेस में आज कई रुके कार्य बन सकते हैं. ग्राहकों के साथ बातचीत बेहतर होगी. पुराने ग्राहकों से फॉलो अप करें. लाभ हानि की समीक्षा करके निर्णय करें.

Finance / फाइनेंस:

आपकी आर्थिक स्थिति आज काफी बेहतर रहेगी. फाइनेंशियल निर्णय या कमिटमेंट करते समय भावनाओं पर कंट्रोल रखें. किसी पुराने पेमेंट को प्राप्त करने के लिए आपके प्रयास सफल होंगे. जल्दबाजी और गलतफहमी में कोई भी फाइनेंस डिसीजन ना करें. आपके द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट को पूरा करने का समय है. पुराने लोन एवं उधारी को चुकाने पर ध्यान केंद्रित करें. आदेश में आकर धन खर्च करने से बचें.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन:

आज रिस्टोर भावनाओं को कंट्रोल करना होगा. आपके भावनात्मक संबंध काफी मजबूत होंगे, पहले से चली आ रहे किसी विवाद में आज समाधान मिलने की संभावना है. पार्टनर के साथ अपने दिल की बात शब्दों में कहें सिंगल जातकों के बेहतर और आकर्षक संबंध बनाने की संभावना है. किसी पुराने मित्र अथवा संबंधी से फिर से संबंध बन सकते हैं. परिवार की आवश्यकताओं एवं पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : हर किसी मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा तथा बजरंग बाण का पाठ करें. किसी गायक को लाल मसूर की दाल खिलाएं.