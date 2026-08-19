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19 August 2026 Numerology Horoscope 8: निरंतर प्रयास, मेहनत और कार्यों में ईमानदारी से मिलेंगे बेहतर परिणाम

आज के दिन का अंक है 1 है और मूलांक 8. आज शनि और सूर्य की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. आज के दिन आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा. लंबी अवधि की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें.

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19 August 2026 Numerology Horoscope 8: निरंतर प्रयास, मेहनत और कार्यों में ईमानदारी से मिलेंगे बेहतर परिणाम
मूलांक 08 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 8 / मूलांक 8: किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. किसी पुराने अटके हुए कार्य में आपके प्रयासों से सफलता मिल सकती है. काम के प्रेशर को अवसर के रूप में ले और गंभीरता से अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कार्य को गंभीरता से करें. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर:

आज कार्य क्षेत्र में आपके किए गए कार्यों की समीक्षा का दिन है. किसी कठिन कार्य में आपको सफलता मिल सकती है. लगातार किए गए प्रयासों में आपकी ईमानदारी और समर्पण से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. पुराने रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करने का अवसर मिलेगा. उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत आसान रहेगी. किसी भी कार्य का बेहतर प्रबंधन आपके द्वारा किया जा सकता है. व्यवसाय में आज कागजात और कामों को व्यवस्थित करें. प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी किसी निश्चित व्यक्ति को दें.

Finance / फाइनेंस:

वित्तीय मामलों में शुरुआती संघर्ष के बाद आज आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी. फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय एकदम मेच्योर तरीके से काम करें. पुराने लोन और उधारी चुकाने का प्रयास करें. अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करें. ज्यादा रिस्क लेकर या जल्दबाजी एवं लालच भरी योजनाओं में निवेश करने से बचें. आज बचत की आदत आपको बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन:

प्रेम संबंध और जीवनसाथी के साथ बातचीत में शब्दों की जगह आज भावनाओं पर ध्यान देना होगा. पार्टनर की जिम्मेदारी उठाने का प्रयास करें. बेहतर भविष्य को लेकर आज पार्टनर के साथ प्लानिंग हो सकती है. सिंगल जातकों का किसी जिम्मेदार व्यक्ति के साथ आकर्षण बढ़ सकता है. परिवार से संबंधित किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को उठाने का मौका मिलेगा.

Lucky Number / शुभ अंक: 4
Lucky Color / शुभ रंग: हरा  

आज का उपाय: आज किसी नेत्रहीन व्यक्ति को पेट भर भोजन और आवश्यकता की अन्य वस्तुएं देकर उसकी मदद करें.

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