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19 August 2026 Numerology Horoscope 5: करियर में बदलाव के अवसर, धन संबंधी फैसलों में रहें सतर्क

आज के दिन का अंक 1 और आपका मूलांक 5 है. आज बुध और सूर्य की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. आज के दिन आपके रिश्तों में भरोसा बनाकर रखना होगा. जरूरत से ज्यादा बहस नुकसानदायक रहेगी.

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19 August 2026 Numerology Horoscope 5: करियर में बदलाव के अवसर, धन संबंधी फैसलों में रहें सतर्क
मूलांक 05 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आज का दिन आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव लेकर आया है. अचानक मिली कोई अपॉर्चुनिटी से बेहतर बदलाव होंगे. अनुशासन में रहकर आपको बेहतर निर्णय लेना होगा.आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर : 

ऑफिस में आज बेहतर कम्युनिकेशन और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता काफी शानदार रहेगी. लोग आपकी बातों से काफी प्रभावित होंगे. आपके लिए गए निर्णय से अधिकारी वर्ग काफी प्रसन्न होगा. नई नौकरी के इंटरव्यू अथवा किसी मीटिंग में आपको कामयाबी मिलेगी. पुराने संबंधों के माध्यम से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है. सेल्स और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. जॉब चेंज के कई बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं. जल्दबाजी में निर्णय न करें. बिजनेस में आज आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना होगा. मार्केटिंग से संबंधित स्ट्रेटजी में बदलाव करके बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन काफी स्ट्रांग रहेगी. कई बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे, साथ ही आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. एडिशनल इनकम से संबंधित कई बड़े सोर्सेस मिलने की संभावना है. पुराना रुका हुआ धन आज आपके प्रयासों से मिल सकता है. परिवार या घनिष्ठ मित्रों के साथ खरीदारी करने पर आपका धन खर्च होने की संभावना है. जल्दबाजी और लालच भरी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से दूर रहे. अनावश्यक खरीदारी से बचें. आज के दिन एक्सपर्ट की सलाह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है. इससे बेहतर लाभ प्राप्त होगा.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज प्रेम संबंध एवं पारिवारिक रिश्तों में काफी सक्रियता और उत्साह दिखाई देगा. नए तरीके से आज सब कुछ शुरू कर सकते हैं. पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने की अथवा मौज मस्ती की योजना बन सकती हैं. पुरानी गलतफहमियां बातचीत के माध्यम से खत्म होंगी. सिंगल जातकों का आज अट्रैक्शन किसी विपरीत या अलग विचारधारा के व्यक्ति के साथ हो सकता है. परिवार के लिए माहौल खुशनुमा रहेगा. एक साथ मिलकर घूमने फिरने अथवा मौज मस्ती में समय व्यतीत कर सकते हैं.

Lucky Number / शुभ अंक : 3
Lucky Color / शुभ रंग : हरा 

आज का उपाय : आज किसी विद्यालय में जाकर गरीब बच्चों को स्टेशनरी या अन्य आवश्यक वस्तुएं उपहार दें.

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