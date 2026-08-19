19 August 2026 Numerology Horoscope 4: धैर्य से मिलेगी कार्यों में सफलता, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. कार्यों में आज बार-बार रूकावट या धीमी प्रगति से मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है. आपको धैर्य बनाकर रखना होगा. आज का दिन अचानक बदलाव भी कर सकता है. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज ऑफिस में आपको किसी भी कार्य में धैर्य बना कर रखना होगा. आपके द्वारा एकाग्रता से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी. काफी समय से पेंडिंग पड़े हुए कार्यों में आज मूवमेंट देखने को मिल सकता है. कठिन से कठिन कार्यों को आपके द्वारा पूरा किया जा सकता है. इंजीनियरिंग, फाइनेंस और प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपकी मेहनत और शानदार तरीके से किए गए कार्यों को अप्रिशिएट किया जाएगा. बिजनेस में आज आपको गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा. अकाउंट और महत्वपूर्ण कागजात के लिए समय निकालकर उनका अवलोकन करें. स्टाफ से संबंधित लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करें.

Finance / फाइनेंस :

आज आपको वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उसमें पहले से बनी हुई कमियों को दूर करना होगा. आपके द्वारा लगातार किए जा रहे खर्चों की समीक्षा करें. पेंडिंग पेमेंट को लेकर ग्राहकों से बातचीत करें. अनावश्यक रूप से खरीदारी करके खर्चों को ना बढ़ाएं. खरीदारी करने में आवश्यकताओं को तय करें. बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी करें. किसी एक्सपर्ट से सलाह ले. आज फाइनेंशियल कमिटमेंट और ट्रांजैक्शन के दौरान आपको सतर्कता रखनी होगी.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

रिश्तो में बातचीत के दौरान आपको सतर्क रहना होगा.अनावश्यक बातों से स्थितियां बिगड़ सकती हैं. बातचीत के दौरान सोच मजबूत रखें. छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें. पार्टनर की बातों को गंभीरता से सुने. पुराने विवादों को आज फिर से दोहराने की जगह उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करें. सिंगल जातकों का किसी सोशल मीडिया या सोशल साइट के माध्यम से नया प्रेम संबंध अथवा विवाह से संबंधित बातचीत शुरू हो सकती है. परिवार के सदस्यों के द्वारा आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. आपके द्वारा दी गई सलाह परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : केसरिया



आज का उपाय : प्रातः काल उठने के बाद उगते हुए सूर्य को तांबे की पात्र से जल अर्पित करें एवं किसी गरीब अथवा विकलांग व्यक्ति को खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए वस्त्र आदि दान करें.