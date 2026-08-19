19 August 2026 Numerology, Horoscope 3: बातचीत से बढ़ेंगे करियर के अवसर, रिश्तों में आएगी मिठास

Personality Number 3 / मूलांक 3: किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आपकी बातचीत करने का तरीका, आपकी क्रिएटिविटी और सीखने एवं सिखाने का आज काफी शानदार अवसर मिलेगा. पुराने किसी आइडिया के माध्यम से आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर:

ऑफिस या किसी भी कार्य स्थल में आपकी कम्युनिकेशन पावर काफी स्ट्रांग रहेगी. इससे आपकी इमेज काफी मजबूत होगी. मीटिंग और किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन में आपकी योजनाओं से लोग प्रभावित होंगे. उच्च अधिकारियों के साथ अपनी स्ट्रेटजी को डिस्कस करने का मौका मिलेगा. पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए कार्यों में आज स्थिति लाभदायक रहेगी. किसी नए प्रोजेक्ट में आपकी वजह से स्थिति लाभदायक होंगी. आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. पुराने क्लाइंट्स के साथ बातचीत करें. बड़ी डील करने से पहले उसकी टर्म्स कंडीशन को बेहतर तरीके से समझो.

Finance / फाइनेंस:

आज फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी कम्युनिकेशन पावर की वजह से बेहतर होगी.एडिशनल इनकम के नए सोर्सेस बन सकते हैं. पुराने पेंडिंग पेमेंट में मूवमेंट देखने को मिलेगा. एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर किया गया निवेश भविष्य में लाभदायक होगा. अति उत्साह में आकर अनावश्यक खर्च करने से बचें. खरीदारी करते समय प्राथमिकताओं को तय करें. भावनाओं में आकर की गई खरीदारी और निवेश आपके आर्थिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

आज रिश्तो में आपको कम्युनिकेशन बनाकर रखना होगा. कम्युनिकेशन में गैप होने की वजह से गलतफहमियां बढ़ सकती है. पार्टनर के साथ हर छोटी बड़ी चीजों को शेयर करें. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. पुरानी गलतफहमियों को आज खत्म करें. सिंगल जातकों के विवाह से संबंधित बातचीत शुरू हो सकती है. किसी आकर्षक और समझदार व्यक्ति के साथ आपके नए प्रेम संबंध बनने की संभावना है. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. आपके द्वारा दी गई सलाह परिवार के लिए आज काफी महत्वपूर्ण रहेगी.

Lucky Number / शुभ अंक: 6

Lucky Color / शुभ रंग: नारंगी



आज का उपाय : आज स्नान से निवृत होकर हथेली पर केसर घोलकर मस्तक एवं नाभि पर उसका तिलक करें.