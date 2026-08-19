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19 August 2026 Numerology Horoscope 2: आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना, वैवाहिक विवादों से रहें दूर

आज दिन का अंक है 1 और आपका मूलांक 2 है. आज चंद्रमा और सूर्य की ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज आपकी भावनाएं काफी सक्रिय रहेंगी रिश्ते और करियर के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा.

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19 August 2026 Numerology Horoscope 2: आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना, वैवाहिक विवादों से रहें दूर
मूलांक 02 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 2 / मूलांक 2: किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. शांत दिमाग और धैर्य के साथ किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी. किसी भी व्यक्ति की बातों को गंभीरता से लें. पॉजिटिव चीजों को साथ ले और नेगेटिव चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़े. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर:

ऑफिस में आपकी कार्य करने की क्षमताएं आपको बेहतर बनाएंगी. किसी व्यक्ति के साथ कोलैबोरेशन से स्थितियां मजबूत होगी. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपका सपोर्ट और मार्गदर्शन किया जाएगा. आपकी बेहतर कम्युनिकेशन और केयर करने की क्षमता आपको काफी आकर्षक बनाएगी. किसी गंभीर मसले में आपके द्वारा आसानी से समाधान कर दिया जाएगा. आज बिजनेस में कस्टमर के साथ बातचीत और रिश्तों पर ध्यान दें. बाजार और कस्टमर की आवश्यकता के हिसाब से कार्य करें. कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर कार्य करना भविष्य में व्यवसाय के लिए लाभदायक रहेगा.

Finance / फाइनेंस:

आर्थिक स्थिति में शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद स्थितियां मजबूत होगी. भावनाओं को कंट्रोल करना होगा. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी और भावनाओं की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. किसी पुराने पेमेंट में आपके फॉलोअप से सक्रियता मिलेगी. किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहने पर इन्वेस्टमेंट ना करें. लोन एवं उधार लेनदेन से बचें. बिना सोचे समझे कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें. परिवार के सदस्यों से संबंधित कोई बड़ा खर्च हो सकता है.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन:

आज रिश्तो में भावुकता काफी हावी रहेगी. पार्टनर की बातों को गंभीरता से लें. छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें. पुरानी बातों को पकड़ कर बैठने से संबंधों में दूरियां बढ़ सकती हैं. पुरानी गलतफहमियों को आज बातचीत के माध्यम से खत्म करने का प्रयास करें. नए प्रेम संबंध बनने की संभावना है. प्रेम विवाह के लिए प्रयासरत लोगों को सफलता मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ लंबी बातचीत काफी सकारात्मक रहेगी. कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बन सकता है. शाम के समय आउटिंग या सरप्राइज डिनर का प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 6
Lucky Color / शुभ रंग: नीला 

आज का उपाय : छोटे-छोटे गरीब बच्चों में आज दूध और दूध से बनी चीजों का वितरण करें.

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