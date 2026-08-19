19 August 2026 Numerology Horoscope 1: नेतृत्व और बेहतर डिसीजन से मिलेगी सफलता, योजनाओं को रखें गुप्त

Personality Number 1 / मूलांक 1: किसी भी माह की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. आज आप काफी स्वतंत्रता के साथ कार्य करना पसंद करेंगे. भीड़ से अलग आपकी पहचान बनेगी. अपने अनुभव पर भरोसा करें और अपनी प्लानिंग के हिसाब से कार्य करें. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर:

करियर में आपको आगे जाकर जिम्मेदारी लेनी होगी. किसी भी कार्य में आपकी सक्रियता और लीडरशिप क्वालिटी से उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे. आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. उच्च अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय रहेगा. अपनी स्ट्रेटजी गुप्त रखें. परिणाम पर फोकस करें. आज का दिन आपके प्रयासों से बदलाव का है. त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपकी पर्सनालिटी को मजबूत करेगी. व्यवसाय में कस्टमर के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करें. पुरानी पेंडिंग डील पूरी करने का प्रयास करें.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी स्ट्रांग रहने की संभावना है. धन को लेकर प्रदर्शन करने की जगह व्यक्तिगत मजबूती पर ध्यान दें. रुके हुए भुगतान पर फॉलोअप करें. बचत और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर कार्य करें. कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले आर्थिक स्थिति का आकलन करें. किसी भी व्यक्ति के प्रभाव अथवा दबाव में किया गया इन्वेस्टमेंट लाभदायक नहीं रहेगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

आपकी बेहद आकर्षक पर्सनालिटी लोगों को प्रभावित करेगी. आज आप नए लोगों के साथ बातचीत में काफी आकर्षक रहेंगे. पार्टनर के साथ बातचीत करते रहे. ईगो और एटीट्यूड में की गई बातों से दूरियां बढ़ सकती है. समझदारी के साथ बातचीत करें. पार्टनर को कंट्रोल करने का प्रयास दुख दे सकता है. किसी सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति के साथ आज आपके संबंध बेहतर हो सकते है. परिवार के सदस्यों को आपकी सलाह की आवश्यकता होगी.रिश्तो में आज सबको सम्मान दें.

Lucky Number / शुभ अंक: 9

Lucky Color / शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: पिता एवं पिता समान किसी व्यक्ति को भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यकता की वस्तुएँ देकर उनका आशीर्वाद लें.