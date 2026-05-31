Numerology Prediction 9 : किसी भी कार्य को पूरा करने का होगा जुनून, वैवाहिक और प्रेम संबंधों में होगा तनाव

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आपके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आज आपके अंदर जबरदस्त जोश रहेगा कोई भी व्यक्ति या सिचुएशन आपको नहीं रोक पाएगी. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आज आपके संबंधों को खराब करेगा. आइए जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आज करियर में आपकी लीडरशिप से कई बड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी. ऑफिस के उच्च अधिकारी आपकी एडवाइस पर काम कर सकते हैं. नया प्रोजेक्ट या डील आपकी सलाह से कंप्लीट होगी. आज बिजनेस में आपको सतर्क रहना होगा. लाभ के अवसर प्राप्त होंगे लेकिन सही समय पर आपको निर्णय लेना होगा. आपका जोश और जुनून आपको बेहतर अवसर दिला सकता है. लेकिन आपको ईगो और गुस्से पर कंट्रोल करना होगा. किसी आध्यात्मिक,धार्मिक व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय में आपको कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है.

Finance / फाइनेंस: धन का आगमन और खर्च दोनों काफी तेज होंगे. प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के कामों से आज आपको धन प्राप्त हो सकता है. घर की रिनोवेशन,कोई नया हथियार अथवा नई गाड़ी खरीदने में धन खर्च होगा. किसी भी प्रकार के धनलाभ के लिए शॉर्टकट या शॉर्टटर्म इन्वेस्टमेंट से दूर रहें. आज आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेविंग करके रखना चाहिए. पारिवारिक रिश्तों को निभाने अथवा किसी व्यक्ति के इलाज पर आपका धन खर्च हो सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज पार्टनर के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है. छोटी-छोटी बातों पर तनाव की स्थिति बनेगी. आपकी भाषा और गुस्से की वजह से आज झगड़े की स्थिति बन सकती है. परिवार में किसी की मदद में आपको धन देना पड़ सकता है. झगड़े में आज किसी व्यक्ति को अपमानित न करें. ऐसा करने से झगड़ा काफी लंबा चल सकता है. संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आज सामने से बड़ा दिल दिखा कर बातचीत शुरू करें. आज किसी को बचाने का मौका मिलता है तो उसकी रक्षा करें. एटीट्यूड और कठोर शब्दों से रिश्ते खराब हो सकते हैं. जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति बनेगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 6

Lucky Color / शुभ रंग : महरून.

आज का उपाय : आज लाल मसूर की दाल, गुड और 9 सिक्के किसी लाल कपड़े में रखकर, किसी मंदिर के पुजारी अथवा सफाई कर्मी को दान में दें.